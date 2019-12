-ÇİÇEK İLE KURTULMUŞ'TAN ERBAKAN'A ZİYARET ANKARA (A.A) - 06.01.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ile HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Güven Hastanesinde tedavisi süren Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ı ziyaret etti. Hastane çıkışında soruları yanıtlayan Kurtulmuş, Erbakan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Kurtulmuş, şunları kaydetti: ''Hiç kimsenin görüşmesine tedbiren izin vermiyorlar. Öyle görünüyor ki bir müddet daha hastanede kalacak. Genel durumunun iyiye gittiği bilgisini aldık. Bundan da fevkalade memnuniyet duyduk ama dışarısıyla, ziyaretçilerle teması hemen hemen hiçbir şekilde sağlamıyorlar. Acil şifalar diliyoruz. İnşallah bu hastanede her türlü ihtimamla doktorlar bakımını yapıyorlar. İnşallah gelmiş, geçmiş olur. En kıza zamanda sağlılığa kavuşur inşallah, 'hastaneden taburcu olur' diye dua ediyoruz. Aile fertleriyle, çocuklarıyla görüşme imkanımız oldu. Arkadaşlarıyla görüşme imkanımız oldu. En yüksek ihtimamla hastalık tedavi edilmeye çalışılıyor. Sağlık durumu iyi, her geçen gün sağlık durumunun daha iyiye gittiğini doktorlar belirtiyor ama tedbir açısından birkaç gün hastanede kalmasının iyi olacağını söylediler.'' Bir gazetecinin ''Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in de Erbakan'ı ziyaret ettiğini'' hatırlatması üzerine Kurtulmuş, ''Cemil Bey ile de görüştük, VIP salonunda. Hasta ziyareti çerçevesinde kendisiyle görüştük'' dedi.