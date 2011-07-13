-ÇİÇEK İLE BDP VEKİLLERİ BİR ARAYA GELDİ TBMM (A.A) - 13.07.2011 - BDP'li milletvekillerinin Meclis'te kayıt yaptırmaması ve andiçmemesi ile ilgili müzakerelerde bulunmak üzere, AK Parti ve BDP'li yöneticiler biraraya geldi. TBMM Başkanı Cemil Çiçek başkanlığındaki görüşmeye Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, AK Parti Grup Başkanvekilleri Nurettin Canikli ve Ahmet Aydın ile Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek; BDP Grup Başkanı Selahattin Demirtaş, Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ve Hasip Kaplan ile Siirt Milletvekili Gültan Kışanak katılıyor. Görüşme, Başkanlık Divanı toplantı salonunda saat 13.00'de başladı. Bu toplantı öncesinde, TBMM Başkanı Çiçek, makamında, BDP'li Demirtaş ve Kışanak ile bir süre görüştü. AK Parti yöneticileri daha önce de Çiçek'in başkanlığında CHP yöneticileri ile iki kez biraraya gelmiş; yapılan görüşmelerin ardından ortak açıklama yapılmış ve CHP'li milletvekilleri TBMM Genel Kurulunda andiçmişti.