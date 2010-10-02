Çiçek: Hükümete tasarı gelmedi

T24 - Devlet Bakanı Cemil Çiçek, tek tip askerlik ile ilgili olarak, ''Bu konuda hükümetin önüne gelmiş bir tasarı yok. Bu nedenle bu konudaki konuşmalar, şahsi kanaattir, şahsi değerlendirmelerdir'' dedi.





Genelkurmay Başkanlığı'nın önümüzdeki günlerde kendilerine bilgi vereceğini belirten Bakan Çiçek, ''Ondan sonra bu konudaki kanaatlerimizi daha net açıklama imkanımız olacak'' diye konuştu.





Devlet Bakanları Cemil Çiçek ve Zafer Çağlayan, Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde açılan Ankara Sanayi Fuarı (ANSAF'10) ile 2. Türk Silahlı Kuvvetleri Malzeme Sergisi'ni ziyaret etti. Fuara katılan firmaların temsilcilerinden bilgi alan bakanlar, daha sonra gazetecilerin anayasa değişikliği ve tek tip askerlik ile ilgili sorularını yanıtladı.





Bakan Çiçek, gazetecilerin tek tip askerlik ile ilgili sorusu üzerine, bu konuda hükümetin önüne gelmiş bir tasarı olmadığını belirterek, şöyle devam etti: ''Sadece bir süreden beri bu fikir tartışılıyor. Bunun lehinde fikir söyleyenler var, böyle olması doğru değildir diyenler var. Hükümetin önünde Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'nca hazırlanmış bir teklif, tasarı olmadığı için, bu konuşulan konular şahsi kanaattir, şahsi değerlendirmelerdir. Önümüzdeki günlerde Genelkurmay Başkanlığı bize bilgi, brifing verecek. Ondan sonra bizim bu konudaki kanaatlerimizi daha net açıklama imkanımız olacak. Yürürlükten kaldırılmış birşey yok, bir tartışma var. Teklif gelecek, ona bakacağız. Olmayan teklife sıcak bakmak, soğuk bakmak olmaz. Bir taraftan önemli konular Türkiye'de fazla tartışılmıyor deniliyor, tartışmaya başlayınca da bu türlü sağ sola çekilmeler söz konusu. Bırakalım herkes soğukkanlı olarak tartışsın. Önümüze teklif geldiğinde bakarız.''





Anayasa değişikliği ile ilgili soru üzerine Bakan Çiçek, yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunun artık bir toplumsal talep haline geldiğini, 12 Eylül halk oylamasının bunu açıkça ortaya koyduğunu söyledi.





Yeni bir anayasa yapılacaksa, toplumun her kesiminin, meslek örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, mümkünse üniversitelerin, özellikle hukuk fakültelerinin bu konuda hazırlık yapmalarında fayda olduğuna işaret eden Bakan Çiçek, şöyle devam etti: ''Nasıl bir yöntemle değişecek... Biz 2007'den beri birkaç teşebbüste bulunduk. Herkes hangi yöntemle değişsin istiyorsa bunu açıklasın. Bununla birlikte Anayasa'nın içeriği ile ilgili bir çalışma herkes yapsın ki ondan sonra bu işin gerçekleşmesi kolay olur. Biz zaten kendi yönümüzden hazırlığımızı güncellemeye başladık. Bir takım meslek kuruluşlarının bazı çalışmaları olduğunu biliyoruz. Onların hepsinin ortaya çıkmasında fayda var.''



