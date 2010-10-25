-ÇİÇEK: HSYK'NIN YAPISI ÜMİT EDERİZ HAYIRLI OLUR ANKARA (A.A) - 25.10.2010 - Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, yeni bir yapıya kavuşan HSYK'nın bugün ilk toplantısını yaptığını belirterek, ''Ümit ederiz, ülkemiz için, yargı camiası için ve hukuk devleti için hayırlı ve uğurlu olur'' dedi. Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantısı hakkında bilgi verdi. 12 Eylülde yapılan referandumdaki Anayasa değişikliğinden dolayı uyum yasalarının çıkarılması gerektiğini belirten Çiçek, ''Bunların içinde müstakil olarak TBMM'ye gönderilecek yasalar var. Bazılarını da uyum paketi tarzında göndereceğiz yasama ekonomisi açısından. Özellikle bu müstakil göndereceğimiz yasalardan birkaç tanesinin aciliyeti var'' diye konuştu. Yeni bir yapıya kavuşan HSYK'nın bugün ilk toplantısını yaptığını anımsatan Çiçek, ''Ümit ederiz, ülkemiz için, yargı camiası için ve hukuk devleti için hayırlı ve uğurlu olur'' dedi. Kurulun daireler tarzında çalışacağının daha önce belirtildiğini anlatan Çiçek, şunları söyledi: ''Bununla ilgili yasa tasarısının süratle gönderilmesi gerekiyor. Bugün Adalet Bakanlığı bu konuyla ilgili çalışmasını tamamladı. Adalet Bakanı, Bakanlar Kurulu'na zaten taslakla ilgili bir bilgi vermişti. Bugün gelen görüşler ışığında güncelleştirildi. HSYK ile ilgili tasarıyı gönderiyoruz. Ümit ederiz Meclis gündeminde de kısa sürede yer alır. Komisyonda da gerekli katkılar verilmek suretiyle bu yasa çıkartılmış olur. Bunun hemen ardından da üzerinde taslak olarak çalıştığımız Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir yasa taslağı var. Bunun arkasından göndereceğiz. Ondan sonra da diğer yasaları arka arkaya göndermiş olacağız. Ayrıca iki tane de paket olarak göndermeyi düşünüyoruz. Bunlardan bir tanesi ceza hukuku alanı ile ilgili. Daha çok Askeri Ceza Kanunu, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu, Askeri Ceza Yasası dahil olmak üzere. Bir paket de sosyal ve sendikal haklarla ilgili düzenlemelerdir. Çünkü bu yasaların tümünde değişiklik gerekmiyor. Birkaç maddelik değişiklikle uyumu sağlamış olacağız bu çerçevede.'' -MERKEZ BANKASI SUNUMU- Merkez Bankası Teşkilat Yasası'na göre Merkez Bankası yetkililerinin Merkez Bankasının faaliyetleri ve para politikalarıyla ilgili Bakanlar Kuruluna bilgi verdiğini belirten Çiçek, 2010'un ikinci toplantısının bugün yapıldığını, Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ve beraberindekilerin hükümete konuya ilişkin bilgi verdiğini söyledi. Sunumla ilgili detaylı açıklamayı Merkez Bankasının istemesi durumunda yapacağını ifade eden Çiçek, şunları söyledi: ''Sunumun sonunda bir genel değerlendirme olarak şunları söylemek mümkün. Türkiye'de uygulanan ekonomi politikaları ve bu çerçevede de ekonomik bir sorumluluğa ve işleve sahip olan Merkez Bankasının, yaptığı faaliyetlerin sonucunda Türkiye ekonomisi ile ilgili, kendi sorumluluk alanı ile ilgili yaptığı değerlendirmede varılan sonuç şudur: Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin toparlanmaya devam ettiğini göstermektedir. Bu Türkiye için gerçekten önemlidir. Özellikle son yüzyılın en büyük ve dipten krizi sebebiyle tüm dünyada bir sıkıntı var. Türkiye, memnuniyetle ifade ediyoruz ki, bu krizi en az hasarla ve en çabuk atlatan ülkelerin başında gelmektedir. Göstergeler de bunu ifade ediyor. Merkez Bankasının tespiti de budur. Açıklanan veriler bu faaliyetlerin toparlanmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu değerlendirmede dış talebe ilişkin belirsizlik önemini korurken, iç talep göreceli olarak daha güçlü bir dolanım sergilemektedir. Bu da hem Türkiye ekonomisinin canlılığını, dinamizmini gösteriyor hem de uygulanan politikaların ekonomide de iç piyasada da bir canlanma meydana geldiğini ortaya koyuyor.'' -İSTİHDAM- İstihdam konusundaki iyileşmenin devam ettiğini bildiren Çiçek, ''Hükümet olarak da bizim en çok üzerine durduğumuz konu budur. Halen işsizliğin arzu ettiğimiz noktada olmadığını rakamlar itibarıyla ama bunun üzerinde kararlılıkla devam etmemiz gerektiği ortadadır. Bugünkü tespitlerde önümüzdeki aylarda da enflasyonun önemli bir düşüş sergileyeceği ve temel, çekirdek enflasyon göstergelerinin orta vadeli hedeflere uyumlu bir şekilde seyrini sürdürdüğü sonucu görüşmelerde ortaya çıkmıştır'' diye konuştu. Toplantıda AB ile müzakerelerde gelinen noktaların da görüşüldüğünü dile getiren Çiçek, çıkartılan ''Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkındaki Kanun'un'', rekabet faslının açılması konusunda önemli olduğunu söyledi. Söz konusu yasanın yürürlüğe girdiğini ve bu konudaki çalışmaların sürdüğünü anlatan Çiçek, ''Açılış kriterleri ile ilgili olarak yasal kısmı tamam. İkincil mevzuat ya da düzenleme olarak Maliye Bakanlığı, TÜBİTAK bu konularla ilgili çalışmalarını bitiriyor. Ekim ayı içinde bunlar tamamlanmış olacak. Ümit ediyoruz ki Belçika'nın dönem başkanlığında rekabet faslı açılmış olsun'' dedi. İş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi faslı ile ilgili ikincil mevzuatın çıkması gerektiğini belirten Çiçek, bununla ilgili ayrıca bir uyum stratejisinin hazırlanması gerektiğini söyledi. Bu strateji için AB Genel Sekreterliğinin hazırladığı taslağın kasım başında gündeme geleceğini ve ilgili kuruluşlara gönderileceğini anlatan Çiçek, bununla ilgili çalışmaların kısa sürede bitirilmesini ümit ettiklerini belirtti. Gıda güvenliği, taşımacılık, enerji ve çevre faslı ile ilgili çıkarılması gereken ikincil mevzuatın olduğunu söyleyen Cemil Çiçek, taşımacılık ile ilgili mevzuatın 2 Ekimde, enerji faslı ile ilgili mevzuatın 7 Ekimde, çevre faslıyla ilgili yönetmeliğin ise 6 Ekimde çıkarıldığını anımsattı. Ekim ayını AB ile müzakereler açısından önemli adımların atıldığı bir ay olarak nitelendiren Çiçek, toplantıda iç ve dış gelişmeler konusunda da değerlendirme yapıldığını söyledi.