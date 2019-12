-Çiçek: Her kesimden katkı bekliyoruz İSTANBUL (A.A) - 02.12.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Meclis'te grubu bulunan 4 siyasi partinin uzlaşarak, anlaşarak, görüş birliği içerisinde yeni bir anayasa hazırlama çabasında olduğunu belirterek, ''Toplumun her kesiminden bu sürece katkı vermesini bekliyoruz. Üniversitelerimizden hassaten bekliyoruz. İÜ'den bu işte öncü rol oynamasını bekliyoruz'' dedi. Çiçek, İstanbul Üniversitesi Mezunları Derneğinin Küçüksu Kasrı'nda düzenlediği ''24. Döneme Hoş Geldiniz Akşam Yemeği''ne katıldı. Yemekte konuşan Çiçek, Türkiye'nin değişimi ve dönüşümünde bugün geldiği noktada İÜ'nün her zaman öncü rol oynadığını dile getirdi. Çiçek, şöyle devam etti: ''Bugün de zannediyorum ki Türkiye önemli süreçlerden geçiyor. Bunların sağlıklı bir sonuca ulaşmasında, sağlıklı bir neticeye varmamız da ki, yeni bir anayasa bunların başında geliyor, doğrusu her üniversitemizden katkı bekliyoruz. Ama İÜ'den, kendisine, tarihine, misyonuna yakışan, yaraşan bir çabayı, bir gayreti, bu ülkede öncü olmasını bekliyorum. İÜ'den bu işte öncü rol oynamasını bekliyoruz. Burada herkese çağrı yapıyoruz ki, bu sürece katkı verin. Biz anayasa yazmayacağız, biz anayasa yapacağız. Anayasayı yapacaksak, milletle beraber yapacağız.'' -Sivil toplum kuruluşlarına davet- TBMM Başkanı Çiçek, milletin temsilcilerinin sadece milletvekilleri olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Şüphesiz onlar siyaseten temsil edecek. Ama sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları da belli kesimleri temsil ediyor. Bu sürece aktif bir şekilde katılabilmeli ki, mutlu sona ulaştığımızda yeniden anayasayı tartışır olmayalım. Ümit ediyoruz 2012 yılı, bu alanda önemli başarıyı elde edeceğimiz bir yıl olur. Bunu temenni ediyoruz.'' Çiçek, gazetecilerin, ziyaret ettiği Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin sorusuna, ''Gayet iyiydi, acil şifalar diliyorum'' yanıtını verdi.