-ÇİÇEK: HAZIRLIKLARI YAPIYORUZ ANKARA (A.A) - 04.04.2011 - Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, ''Biz Libya dahil olmak üzere bu bölgede meydana gelen gelişmeler ne istikamete gidebilecekse en kötü senaryosundan en iyisine varıncaya kadar hazırlıkları yaptık, yapıyoruz'' dedi. Çiçek, Bakanlar Kurulu Toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir soru üzerine Kuzey Afrika ve Ortadoğu'daki gelişmeler konusunda hem Türkiye'ye gelecek heyetler olduğunu hem de Türkiye'den bu ülkelere gidecek heyetler bulunduğunu ifade eden Çiçek, ''Libya'dan da gelecek olanlar var, başka ülkelerden de gelecek olanlar var. Bizden de gidenler, gidecek olanlar var. Dışişleri Bakanımız Bahreyn'e gidecek, muhtemelen belki Suriye'ye de gidecektir'' dedi. Konuyu çok ciddi bir şekilde takip ettiklerini dile getiren Çiçek, şöyle konuştu: ''İşler iyice çığırından çıkmadan belli bir noktada barışın, istikrarın ve mümkünse her ülkenin kendi sorunlarını herhangi bir dış müdahaleye gerek kalmadan, tarafların oturarak, konuşarak, anlaşarak bir çözüme kavuşturmaları noktasındadır. bizim bu konudaki yaklaşımımız belli. Sayın Başbakanımızın grup toplantısında ifade ettiği gibi; bu ülkelerde yaşan halkların, kendi yönetimlerinden demokrasi, özgürlük talepleri var, reform talepleri var. Bunların artık ötelenmesi, geciktirilmesi mümkün değil. inandırıcı adımların atılması gerekmektedir. Bunu dost ve kardeş ülke olarak bütün muhataplarımıza ve onların yetkililerine ifade etmeye çalışıyoruz.'' Çiçek, ''NATO Genel Sekreteri Anders Forg Rasmussen'in ziyaretiyle NATO'nun operasyonu çerçevesi konusunda bizden bir talebi var mı?'' şeklindeki soruyu yanıtlarken şunları söyledi: ''Sayın Genel Sekreter ile ilgili henüz biz toplantıdayken görüşmeler bitmiş değildi. Bir açıklama gerekirse onu Dışişleri Bakanlığımız yapacaktır, içeriyle ilgili şu safhada bir şey diyemem. Ama NATO ile ilişkimiz şu anda Libya ile doğrudan ilgili... İnsani yardım ve silah ambargosunun denetim altına alınması ve bu insani yardımların koordinasyonu ile ilgili zaten aktif rolümüz var ama öbür taraftan da NATO'nun üyesi olarak ilişkilerimiz açısından tek bir konu değil, ağırlıklı iki alanda görüşmeler oluyor. Bununla ilgili görüşmeler bitince gerekiyorsa Dışişleri bir açıklama yapar.'' -HALKIN TALEPLERİ- ''Suriye'den bir göç kaygısı söz konusu mu, toplantıda buna ilişkin tedbirler görüşüldü mü?'' sorusunu yanıtlarken de Çiçek, Suriye'nin Libya gibi olmadığını, Türkiye'nin yakın komşusu olduğunu ifade etti. Geçmişte Irak'ta meydana gelen gelişmelerden en çok etkilenen ülkelerden birini Türkiye olduğunu anımsatan Çiçek, şöyle devam etti: ''Ortadoğu'daki her ülkedeki gelişme bizi ilgilendiriyor ama Suriye'deki konu biraz daha fazla ilgilendiriyor. Onun için Türkiye, bu konuda işler o sizin söylediğiniz 'kaygı boyutuna ulaşmasın' diye dostça kardeşçe bir kısım tavsiyelerde bulunuyoruz. Genel yaklaşımımız Suriye başta olmak üzere herkese, halk toplu halde bu kadar geniş talepleri gündeme getiriyorsa bazı konular toplumsal talep haline geldiyse, ülkeleri yönetenlerin de bunları görmezlikten gelmesi, savsaklaması doğru olmaz, işi sizin dediğiniz kaygı boyutuna çıkarabilir. Oraya gelmesin diye biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Türkiye olarak her türlü gelişmeyi, her türlü alternatifi, sadece Suriye için değil, Libya için de başka taraf için de her ülkenin kendine özel şartları var yani Bahreyn'deki şartlarla Libya'daki şartlar aynı değil, bunları hesaba katarak da hazırlıklarımızı yaptık ve yapıyoruz.'' Antalya'daki sel ile ilgili oluşan hasarla ilgili soruyu da yanıtlayan Çiçek, olay nedeniyle bir kadının hayatını kaybettiğini anımsatarak, başsağlığı dileğinde bulundu. Oluşan hasarla ilgili zaten kurulmuş bir mekanizmanın bulunduğunu anlatan Çiçek, vatandaşın yaralarının sarılacağını söyledi. Hasar tespitleri yapıldıktan sonra mevzuat çerçevesinde ne yapılması gerekiyorsa onun yapılacağını belirten Çiçek, bahar ile beraber yağışların zaman zaman bu durumların yaşanmasına neden olduğunu söyledi. Suriye'den Türkiye'ye bir göç olasılığıyla ilgili soru üzerine Çiçek, şöyle konuştu: ''Bakınız, tekrar ifade edeyim; bazı gelişmeleri somut olarak yazarsanız, durup dururken ortalığı telaşa verirsiniz, başka türlü sıkıntılar çıkarırsınız, bir devlet bir konuyu değerlendirirken her yönüyle değerlendirir. Şimdi 'göç için biz hazırlık yapıyoruz' derseniz, yarın sabah göç var binler, onbinler, yüzbinler Türkiye sınırından içeri giriyor gibi ortalığı velveleye verirsiniz. Bence gerek yok bu tür şeylere. Biz, Libya dahil olmak üzere bu bölgede meydana gelen gelişmeler ne istikamete gidebilecekse, en kötü senaryosundan en iyisine varıncaya kadar hazırlıkları yaptık, yapıyoruz. O çerçevede ifade ediyorum. Yoksa yarın sabah Suriye'den göç oluyor gibi, olacak gibi bir endişeyi gündeme taşımak çok doğru olmaz.''