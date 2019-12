-ÇİÇEK: HALKIMIZ GERİLİM VE KRİZ BEKLEMİYOR TBMM (A.A) - 05.07.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, halkın milletvekillerinden gerilim, kriz, karşılıklı sertleşme beklemediğini belirterek, tüm milletvekillerini Parlamento çalışmalarına katılmaya, sorunları beraberce çözmeye davet etti. Çiçek, TBMM Genel Kurulu birleşimini açtıktan sonra yaptığı konuşmada, Meclis Başkanlığına seçilmenin onur ve heyecanını yaşadığını söyledi. Bütün milletvekillerine teşekkür eden Çiçek, yeni dönemin ülkeye, millete hayır olmasını diledi. Görev süresi boyunca Anayasa, İçtüzük ve yasalar çerçevesinde Meclisin teamüllerine uygun olarak tarafsız bir Meclis Başkanı olmaya azami özen göstereceğini ifade eden Çiçek, ülkenin ihtiyacı olan yasal ve anayasal düzenlemelerin, bu çatı altında, uzlaşma ortamı içinde hayata geçirilebilmesinin çabası içerisinde olacağını kaydetti. TBMM Başkanı Çiçek, şöyle konuştu: ''Sizlerin bundan sonra da tarafıma vereceği destek, yapıcı uyarı, eleştiri ve katkılar benim için yol gösterici olacaktır. Kurtuluş Savaşımızı yöneten, Cumhuriyetimizi ilan eden Meclis, kuruluşundan bugüne ülkemizin kaderine yön vermiştir. Bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün sembolü olan Meclisimizin önderliğindeki ülkemiz, geride bıraktığımız 91 yılda büyük mesafeler almıştır. Demokrasimizin, çağdaşlaşmanın, kalkınmanın en büyük güç kaynağı durumundaki Meclisimiz, her zaman yüksek sorumluluk bilinci ile hareket ederek milletimizin umudu olmuştur. Türkiye, yokluklar içerisinde var olma mücadelesi veren bir durumdan, bugün dünyanın lider ülkelerinden biri haline gelmiştir. Türkiye'nin bu noktaya gelmesinde Meclisimizin payı büyüktür. Ülkemizi esaretin gölgesinden, bağımsızlığın aydınlığına kavuşturan Meclisimiz, var olan tüm sorunlarımıza milletimizin yararları doğrultusunda en gerçekçi çözümleri bulacak yegane kurumdur. Demokrasimizin kalbinin attığı bu kurum, milletimizin ve ülkemizin her zaman önünü açan çareleri üretme başarısını göstermiştir. Meclisimiz çözüm üretme kabiliyetini ve gücünü koruduğu sürece demokrasimizin ilerleyişi, özgürlüklerin kökleşmesi, ülkemizin kalkınma çabaları da devam edecektir.'' -''YEMİN ETMEMİŞ MİLLETVEKİLLERİMİZİN KATILIMI İLE''- Cemil Çiçek, ülkede zaman zaman yaşanan hukuk karmaşalarının, demokrasi sorunlarının aşılabilmesinin yolunun, Meclisin etkin ve verimli çalıştırılmasından geçtiğini söyledi. ''Bunun da yolu, Anayasa'nın amir hükmü gereği, yemin etmemiş milletvekillerimizin katılımı ile birlikte etkin ve verimli bir çalışmayı yapmaktır'' diyen Çiçek, iktidar ve muhalefetiyle millet için en doğru çözümlerin bu çatı altında beraberce bulmanın ve ülkenin önünü açmanın herkesin görevi olduğunu bildirdi. Çiçek, demokratik olgunluk içerisinde ülkenin her sorununun burada tartışılabileceğini ifade ederek, ''Ortaya çıkan her sorunu aşmanın yolu Meclisimizi daha çok çalıştırmaktan geçmektedir'' dedi. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, şunları kaydetti: ''Halkımız bizden gerilim, kriz, karşılıklı sertleşme beklemiyor. Aksine, sorunların çözümü için uzlaşma anlayışı içinde daha çok çalışmamızı bekliyor. Meclis Başkanı olarak, tüm milletvekili arkadaşlarımı, milletimizin bizlere verdiği görevi en iyi şekilde yaparak, Parlamentomuzun çalışmalarına katılmaya, sorunlarımızı beraberce çözmeye hassaten davet ediyorum. Demokratik bir ortamda, yüzde 83 gibi yüksek bir katılımla yapılan genel seçimlerin ardından milletimizin üstün iradesi, sizler aracılığıyla yeniden bu yüce çatı altında hayat bulmuştur. Demokrasiyi işletme başarısını bu seçimlerde bir kez daha gösteren milletimiz, yüzde 95 gibi çok yüksek bir temsil oranına sahip Meclisimizin oluşumunu sağlamıştır. Halkımızın büyük bir olgunlukla yaptığı demokratik tercihler sonucunda Meclisimiz büyük ölçüde yenilenmiş, kadın milletvekili sayımız Cumhuriyet tarihinin en yüksek noktasına ulaşmıştır. Halkımızın her kesimine, her meslek grubunun büyük ölçüde temsil edildiği bu yüce çatı altında gençlerimizin ve engelli milletvekillerimizin sayısı da artmıştır. Meclisimizin yeni yapısı, aslında ülkemizin yıllardır kangren olmuş sorunlarının çözümü için bize verdiği çok önemli bir fırsattır. Bu durum, parlamentomuzda görev yapan her milletvekili arkadaşımıza ve gruplarımıza ayrı bir sorumluluk yüklemektedir. Artık hiçbir mazeretimiz yoktur. Bu kadar temsil oranıyla, bu kadar çeşitli yapısıyla TBMM'nin çözemeyeceği sorun, aşamayacağı engel yoktur, yeter ki iyiniyetli bir çabanın içerisinde olalım.'' -''EN BÜYÜK HEDEF YENİ BİR ANAYASA''- TBMM Başkanı Çiçek, büyük oranda yenilenmiş, tazelenmiş 24. Dönem parlamentosu olarak önlerindeki en büyük hedefin yeni bir Anayasa olduğunu kaydetti. Yapıldığı dönemin izlerini taşıyan, Türkiye'nin gelişme hızının ve toplumsal taleplerinin hep gerisinde kalan bu anayasanın değişmesinin şart olduğunu anlatan Çiçek, ''Anayasamızın içeriği, üzerine bastığımız anda harekete geçen hukuk mayınları ile doludur. Her şeyin yolunda gittiğini düşündüğümüz demokrasimizin gelişme heyecanı yaşadığı bir anda, ülkemiz yeni hukuk sorunları ile anayasa krizleri ile karşı karşıya kalabilmektedir. Toplumsal enerjimizi boşa harcamamıza neden olan bu durum, hem ülkemizi ve milletimizi yormakta hem de bizleri çağdaş, uygarlık yarışında geri bırakmaktadır'' diye konuştu. -''TERÖRÜ ÇÖZECEK YEGANE KURUM MECLİSTİR''- Bugün Hakkari'den ve Ankara'dan üzücü haberler geldiğini kaydeden Çiçek, sözlerini şöyle tamamladı: ''Meclis Başkanlığı seçilme mutluluğunu yaşayamadan, milletimizle beraber bu acıyı hep birlikte yaşadık. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm bu acı olaylar, geçmişten beri vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna verilen şehitler, bizim bu can yakıcı sorunu çözme konusundaki sorumluluğumuzu da artırmaktadır. Terörü demokrasiden ayrılmadan, toplumsal sağduyu ile çözme konusunda öncülük yapacak olan yegane kurum da Meclisimizdir. Demokratik diyalog yollarının yerini, gerginlik ve önyargıların alacağı bir ortam, ülkemize ve hiç kimseye yarar sağlamayacaktır. Meclis Başkanı olarak bu yüce kürsüden toplumsal barışı ve huzuru koruma konusunda herkesi sağduyulu davranmaya davet ediyorum.''