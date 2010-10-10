-ÇİÇEK: GÜNDEMİMİZDE AF YOK İSTANBUL (A.A) - 09.10.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, gündemlerinde affın olmadığını bildirerek, ''Hiçbir şekilde yok. Yakın zamanda da Türkiye'nin gündemine gelecek bir konu değildir'' dedi. Avrasya Bir Vakfının 2010-2011 yılı çalışma dönemi açılışında konuşan Çiçek, terör konusunda Türkiye'de önemli çalışmalar yapıldığını söyledi. Türkiye'nin terörizmle mücadelede en başarısız ülkelerin başında geldiğini ifade eden Çiçek, 40 yılı aşkın bir süredir Türkiye'de terörle mücadele edildiğini belirtti. Çiçek, şöyle konuştu: ''1980'den önce ideolojik terör, 1980'den sonra bölücü teknik terör. Terörle mücadeleyi teknik bir mesele olarak kabul ettiğimiz için işin o kısmında neler yapılması gerekiyorsa eksiğiyle fazlasıyla yapılmıştır. Ama bu uygulamaların terörizmle mücadelede getirdiği sıkıntıları da iyi görmek lazım. Terörizmle mücadelede Türkiye çok başarılı olamamıştır. Bu başlangıçtaki değerlendirme hatası sebebiyle biz bu işi jandarmaya, polise ve TSK'ya havale ettik. Bu mücadelede diğer alanlarla ilgili yapılması gereken çalışmaları, atılması gereken adımları, tespitleri anayasal, yasal düzenlemeleri yapamadığımız için sorun hala 2010'da sıcaklığını korumaya devam ediyor. 12 Eylülle beraber sorunun çözümü konusunda yeni bir atmosfer oluşmuştur. Bunu iyi değerlendirebilmek adına da sizlerin bu konuda yardımlarınıza ihtiyacımız var.'' Son sekiz yıldır terörizmle mücadele konusunda devletin ilk defa eş zamanlı birçok tedbir almaya çalıştığını anlatan Çiçek, olayın bir güvenlik meselesi olarak algılanıp diğer taraflarının görülmemiş olmasının, belki de yapılan en temel yanlışlıklardan biri olduğunu söyledi. Türkiye'nin bunun bedelini çok ağır ödediğini ifade eden Çiçek, ''Terörle mücadeleyi bir parti meselesi olarak kabul etmemeliyiz. Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir sorunudur'' dedi. Terör meselesinin iç ve dış politikada istismar konusu yapılmaması gerektiğini de ifade eden Çiçek, ''Terörün en çok istismar konusu yapıldığı ülke Türkiye'dir. Ne İspanya'da, ne İngiltere'de bu konu, vatan hainliği ve vatanseverlik konusu olarak hiç algılanmamış, kimse bunu bilek güreşine döndürmemiştir. Bizde böyle bir sıkıntı da var'' diye konuştu. Terörle mücadelede başka ülkelerle Türkiye arasında farklar bulunduğunu anlatan Çiçek, bunlardan birinin muhalefetin tavrı olduğunu belirterek, şunları söyledi: ''Türkiye'nin en temel eksikliklerinden bir tanesi, iktidarları beğenmeyenler, bugünü kastetmeden söylüyorum, 'Ben olsam tedbirim şunlardır' deyip, tedbirler dizisini toplumun önüne koymamışlardır. Onun için de karanlığa kurşun sıkılmış, geldiğimiz noktada hala en yakıcı mesele olup Türkiye'nin gündeminde bulunuyor. Bunun Anayasa ile bağlantısı vardır, olacaktır ve olmalıdır. Çünkü neticede terörün istismar ettiği konuların anayasal ve yasal olarak ortadan kaldırılması lazım. Devletin birliğini, bütünlüğünü, kardeşliğini koruyalım. Bu mümkündür, bunu yapabiliriz. Bunu siyasetçiye bırakmamak gerekir, siyasetçiye bırakılmayacak kadar önemli bir sorun olduğunu düşünüyoruz.''