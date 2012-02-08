-Çiçek grup başkanvekillerini toplantıya çağırdı TBMM (A.A) - 08.02.2012 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Meclis içtüzüğü değişikliği teklifine ilişkin grup başkanvekillerini saat 12.00'de toplantıya çağırdı. TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi üzerinde dün yapılan toplantıda AK Parti, CHP, MHP ve BDP grup başkanvekillerinin uzlaşmaya varamaması üzerine Meclis Başkanı Cemil Çiçek, yeniden devreye girdi. Çiçek, Mecliste grubu bulunan partilerin grup başkanvekillerini bugün saat 12.00'de toplantıya çağırdı.