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Politika

Çiçek grup başkanvekillerini toplantıya çağırdı TBMM (A.A)

08 Şubat 2012 13:46

-Çiçek grup başkanvekillerini toplantıya çağırdı TBMM (A.A) - 08.02.2012 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Meclis içtüzüğü değişikliği teklifine ilişkin grup başkanvekillerini saat 12.00'de toplantıya çağırdı. TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi üzerinde dün yapılan toplantıda AK Parti, CHP, MHP ve BDP grup başkanvekillerinin uzlaşmaya varamaması üzerine Meclis Başkanı Cemil Çiçek, yeniden devreye girdi. Çiçek, Mecliste grubu bulunan partilerin grup başkanvekillerini bugün saat 12.00'de toplantıya çağırdı.

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