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Politika

ÇİÇEK GÖRÜŞMENİN BİR BÖLÜMÜNE KATILDI TBMM (A.A)

13 Temmuz 2011 17:49

-ÇİÇEK GÖRÜŞMENİN BİR BÖLÜMÜNE KATILDI TBMM (A.A) - 13.07.2011 - AK Parti ve BDP'li yöneticilerin TBMM Başkanı Cemil Çiçek başkanlığındaki görüşmesi sona erdi. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, AK Parti Grup Başkanvekilleri Nurettin Canikli ve Ahmet Aydın ile Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek; BDP Grup Başkanı Selahattin Demirtaş, Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ve Hasip Kaplan ile Siirt Milletvekili Gültan Kışanak'ın katıldığı görüşme, 1 saat 15 dakika sürdü. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, görüşmenin bir bölümüne katıldı. Çiçek'in ayrılmasından sonra iki parti heyeti arasındaki görüşmeler devam etti. 

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