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Politika

Çiçek: Görev süresine Meclis karar verir

Cemil Çiçek: 'Cumhurbaşkanı'nın görev süresine Meclis karar...

15 Aralık 2011 02:00

T24 - Cemil Çiçek: 'Cumhurbaşkanı'nın görev süresine Meclis karar verir YSK uygular' dedi
TBMM Genel Başkanı Cemil Çiçek Cumhurbaşkanın görev süresiuyle ilgili konuştu. 



Çiçek, 'Cumhurbaşkanı'nın görev süresi ile ilgili Meclis karar vermezse uygulamayı YSK yapar' dedi. 

Cumhurbaşkanının görev süresi ile ilgili yaşanan tartışmanın kendisinin dışında başladığını ifade eden Çiçek, şunları kaydetti. 

 ''5 yıl diyen var, 7 yıl diyen var. Bunun kararını Meclis Başkanı vermez. Eksik, yanlış ama bizim hukukumuzda hangi işin, hangi işlerin, hangi makam tarafından karara bağlanacağı Anayasada ve ona dayalı çıkarılmış yasalarda var. Dolayısıyla seçimle ilgili bir şey söz konusu olduğunda bunun kararını kural koyan organ olduğu için, Meclis verir. Bunun uygulamasını ve uygulamaya dayalı yorumları da Yüksek Seçim Kurulu yapar. Dolayısıyla kararı verecek bu iki merciden birisi olabilecek. Ben ihtimali söylüyorum.''

İster 5 yıl ister 7 yıl olsun, Cumhurbaşkanı ilk kez halk tarafından seçileceği için bir seçim usulü yasasına ihtiyaç duyulduğunu belirten Çiçek, ''Bunun çıkması gerekiyor, ne zaman seçim yapılacaksa yapılsın buna kesinlikle ihtiyaç var. Geçen dönem Genel Kurula kadar gelmiş bir yasa tasarısı vardı, hükümet onu tekrar Meclis gündemine getirdi'' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanının görev süresiyle ilgili kimilerinin 5 yıl, kimilerinin 7 yıl diyeceğini ve bu tartışmanın Türkiye'yi bir yere götürmeyeceğini ifade eden Çiçek, ''Madem ki bu kanun tasarısı Meclis gündeminde, kim ne diyecekse orada söylenir, Meclis bir karara varır, varmalıdır. Peki Meclis karara varmazsa, Meclis burada bir karar vermezse o zaman da Yüksek Seçim Kurulu karar verecektir'' değerlendirmesinde bulundu.


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