-Çiçek, Fransa Senato Başkanı Bel'e mektup gönderdi TBMM (A.A) - 13.01.2012 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Fransa Senato Başkanı Jean-Pierre Bel'e gönderdiği mektupta, ''Fransa gibi dost bildiğimiz bir ülkenin özel hafızaların bayraktarlığını yapmasını anlamakta ciddi güçlükler çektiğimi bilmenizi istiyorum. İhtilaflı tarihi konular konusunda ilgili ülkelerin dışarıdan suni dayatmalarla değil, adil bir hafıza konusunda kendi modellerini kurabilme hakkının kendilerine tanınması gerektiğine inanıyorum'' dedi. Çiçek, mektubu, iki ülke arasındaki derin ve köklü ilişkilere ciddi ve kalıcı şekilde zarar verme potansiyeli bulunan bir konuyu Bel'in dikkatine getirmek için kaleme aldığını belirterek, Fransa Ulusal Meclis Başkanı'na zamanında konu hakkındaki hassasiyetini bildirdiğini hatırlattı. Endişelerinin kaynağını oluşturan yasa tasarısının Senato gündemine alınması çerçevesinde bazı hususları Bel ile de paylaşma ihtiyacı hissettiğine işaret eden Çiçek, şunları kaydetti: ''Amacı sözde Ermeni soykırımın inkarının ceza konusu yapılması olan bir yasanın 22 Aralık 2011 tarihinde Fransa Ulusal Meclisi'nde kabul edilmesinden bu yana ülkelerimiz arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkileri ciddi bir buhranın eşiğine gelmiştir. Gelişmelerin seyri ise yakından izlenmektedir. Esasen, Fransa'nın, tarihsel ve felsefi olarak 'hafıza görevi' anlayışına kendisini yakın hisseden bir ülke olduğunu anlıyorum. Ancak Fransa gibi dost bildiğimiz bir ülkenin özel hafızaların bayraktarlığını yapmasını anlamakta ciddi güçlükler çektiğimi bilmenizi istiyorum. İhtilaflı tarihi konular konusunda ilgili ülkelerin dışarıdan suni dayatmalarla değil, adil bir hafıza konusunda kendi modellerini kurabilme hakkının kendilerine tanınması gerektiğine inanıyorum. Türkiye'nin de bu anlayışla Ermenistan'a son derece ciddi açılımlar yaptığını ve bu ülkeyle normalizasyon süreci kapsamında tarihi olarak nitelendirilebilecek önerilerde bulunduğunu hatırlatmadan edemiyorum. Üzerinde hukuki ve bilimsel oydaşmanın bulunmadığı bir konunun üçüncü bir ülkedeki siyasi organlara tek taraflı olarak taşınmasının ahlaken de sorunlu olduğu yönündeki düşüncemi paylaşacağınızı umuyorum. Nitekim, 'Hafıza Yasaları' konusunda kurulan ve Ulusal Meclis Başkanınızın ismini taşıyan 'Araştırma Komisyonu' nun, 'Parlamento'nun görevinin, tarihsel olayları tanımlayan yasalar kabul etmek olmadığı, ceza yaptırımı öngören yasaların bu açıdan özellikle aykırılık taşıdığı' tavsiyesine yer verdiğini biliyorum.'' Senatonun 23 Ocak 2012 tarihli gündemine taşınan girişimin, ''bir grubun hafıza talepleri temelinde tarihi ve bilimsel araştırmayı da tehdit altında bıraktığını değerlendirdiğini'' ifade eden Çiçek, ''Senato gibi yüce bir kurumun ise Fransa'nın beslendiği evrensel değerleri göz ardı ederek, ifade özgürlüğünü sınırlama girişimlerine destek çıkacağına inanmak istemiyorum'' dedi. Çiçek, ''Türkiye'nin, Ermenistan ile normalizasyon gayretlerini sürdürmesine imkan tanınması gerektiğine, Fransa'nın bu temelde katkılarda bulunmasının faydalı olacağına, tarihten husumet çıkarmaya dönük girişimlerin son derece üzücü ve talihsiz olduğuna dair kanaatini anlayacağını umduğunu'' kaydetti. TBMM Başkanı Çiçek, mektubunu, ''Dostluk boyutunu korumak istediğimiz Türkiye-Fransa ikili ilişkilerine darbe vuracak, ifade özgürlüğünün rehin alınmasına yol açacak bu ve bu nitelikteki başka girişimlerin engellenmesi için zamanlı ve sağduyulu müdahalelerde bulunacağınıza dair samimi inancımı koruyorum'' diyerek bitirdi.