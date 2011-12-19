Çiçek: Fransa gelecekte bunun bedelini çok ağır öder

T24 -

TBMM'de gazetecilerin konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Çiçek, geçen hafta Fransa Meclis Başkanına endişelerini ifade eden ve bu tutumu kınayan bir mektup gönderdiklerini hatırlattı.TBMM'den bir heyetin de dünden beri Fransa'da olduğunu dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:''Fransa bizim tarihte en evvel ilişki kurduğumuz ülkelerin başında geliyor. Özellikle Kanuni döneminden beri, o günden bu yana Fransa ile çok yönlü ilişkilerimiz oldu. Bunlar kapsamlı ilişkiler. Bu tür teşebbüsler, tarihi olaylara parlamentolar düzeyinde karar çıkarma çabaları, iç politika kokan, istismar kokan teşebbüslerdir. Tarihi derinliği olan bu ilişkilerin 3-5 oya tenezzül edilerek zehirlenmesini asla doğru bulmam. Çünkü iş bu yönde tecelli edecekse, bu ilişkiler tamir edilemeyecek kadar büyük sıkıntılara sebebiyet verir. Biliyorsunuz Fransa'da seçimler var. Seçimlerde belli kesimlerin desteğini ve oyunu alabilmek adına, geleceği karartacak ve yanlış bir kısım istikametlere konunun çekilmesine imkan verecek bu türlü istismar çabalarından, gayretlerden kaçınılması lazım. Biraz daha sağduyulu hareket edilmesi lazım.''Çiçek, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresine ilişkin bir soru üzerine de daha önce bu konuyla ilgili açıklama yaptığını söyledi.