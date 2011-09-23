-Çiçek: Felaketlerde dayanışma önemli TBMM (A.A) - 23.09.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, dünyanın bir çok yerinde herkesi üzen, bir çok felaket ve sıkıntının yaşandığını belirterek, böyle zamanlarda tüm insanlığın, yardımlaşma, dayanışma içinde olmasının esas olduğunu söyledi. Çiçek, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Kuruluşları Federasyonu Başkanı Tadateru Konoe ile Türk Kızılay Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar'ı kabul etti. Dünyanın bir çok yerinde herkesi üzen, bir çok felaket ve sıkıntıların yaşandığına işaret eden Çiçek, böyle zamanlarda tüm insanlığın, yardımlaşma, dayanışma içinde olması, üzüntüleri paylaşmasının esas olduğunu belirtti. Çiçek, yapılacak katkıların sağlıklı şekilde bu bölgelere, insanlara ulaştırılması için resmi ve gönüllü kuruluşlara duyulan ihtiyaca dikkati çekerek, ''Sizin temsil ettiğiniz kuruluşlar, bu manada tüm insanlık için umut, ışık oluyor. Çok insani bir görev yapıyorsunuz, sizleri tebrik ediyorum, başarılar diliyorum'' diye konuştu. Çiçek, Türk Kızılayının çok iftihar ettikleri bir kuruluş olduğunu belirterek, ''Dünyanın hemen her yerinde meydana gelen sıkıntılı olaylarda, Türkiye'nin yardımlarını, çabalarını, üzüntülerini paylaşma gayretlerini, en önce buralarda sembolize eden, buralara koşan iftihar ettiğimiz bir kuruluş. İnanıyorum ki bu kuruluşlar kendi aralarında ne kadar yakın işbirliği, tecrübe, bilgi ve imkan paylaşımı içinde olursa, o oranda insanlığa daha büyük çapta hizmet etme imkanı buluruz'' dedi. Tadateru Konoe de Kızılay'ın başarıya ulaşmasında, hükümetin desteğinin sevindirici olduğunu kaydederek, Türkiye'deki Kızılay ile hükümet ilişkilerinin mükemmel boyutta olduğunu görmekten duyduğu mutluluğu belirtti. Özellikle Ortadoğu başta olmak üzere, dünyanın çeşitli bölgelerinde felaketler yaşandığını belirten Konoe, çok çeşitli yardım kuruluşlarının, bu tür felaket bölgelerinde neler yapabileceklerini kararlaştırdıklarını, tarafsızlıkları ve iradeleriyle bu bölgelere yardım götürebilme gayretlerini sürdürdüğünü söyledi. Konoe, Türkiye'deki uygun ve mükemmel zemin ile Türkiye'nin dünyada lider ülkeler arasına girmesini görmekten son derece mutlu olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Türkiye, bulunduğu mevki itibariyle Avrupa'daki büyük ekonomik güçlerin arasında yer almakla birlikte yine coğrafi olarak Ortadoğu'nun arasında bulunmasından dolayı burada son derece kuvvetli etkiye sahip olduğu kanaatindeyim. Kızılay'ın bugüne kadarki başarılarını, çok daha geniş alana yayarak devam etmesi en büyük arzumuzdur. İslam ile Batı alemi arasında bir uçurum, fark olduğunu görmekle birlikte, her ikisinin arasında bir uygun anlaşma zemininin oluşturulamaması beni üzmektedir. Bundan sonraki federasyon başkanı olarak çalışmalarım, İslam alemi ile Batı alemi arasında bir köprüyü oluşturabilmektir. Bunu oluşturabilirsem ne mutlu bana.''