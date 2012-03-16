Çiçek: Evlatlık görevimi yaptırmadılar

T24 - İrtica ile Mücadele Eylem Planı Davası'nda tutuklu yargılanan emekli Albay Dursun Çiçek, annesini hastayken ziyaret etmesine izin verilmemesine sitem ederek, "Annemize karşı evlatlık görevimi yapmamı engelleyenlerin öncelikle insan olduklarını hatırlamalarını bekliyorum" dedi.

İrtica ile Mücadele Eylem Planı Davası'nda tutuklu yargılanan emekli Albay Dursun Çiçek, yarın uçakla Tokat'ta giderek, annesinin cenazesine katılacak.

Davanın görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Çiçek'in annesi Halime Çiçek'in cenazesine katılabilmesi için verdiği 2 günlük iznin ardından, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da 2 gün yol izni verildi.

Buna göre, cenaze için 4 gün izin alınan Çiçek, yarın uçakla Atatürk Havalimanı'ndan Tokat'a gidecek. Çiçek'e 2 askeri görevli refakat edecek.

Dursun Çiçek, avukatı Hüseyin Ersöz ile gönderdiği yazılı açıklamada, annesini hastayken ziyaret etmesine izin verilmemesine sitem ederek, şunları kaydetti:

"Sahte ve üretilmiş yazılar ve dijital verilere dayalı iftiralarla üç yıldır temel insan hak ve özgürlükleri elinden alınmış masum bir insan olarak sesleniyorum: Annemize karşı evlatlık, eşimize hayat arkadaşlığı ve çocuklarıma babalık görevimi yapmamı engelleyenlerin öncelikle insan olduklarını hatırlamalarını bekliyorum. Milli ve manevi değerlerimizde annenin yeri özeldir. Herkesin annesi saygındır ve değerlidir. Hasta yatağındaki annemle helalleşmeme izin vermeyenleri, onu ancak cenazesinde görmek zorunda bırakanları, bu konudaki insanlıktan yoksun mevzuatı değiştirmeyenleri ve TBMM gündemine getirmeyenleri yüreği kin ve nefretle çarpanları önce insan olmaya sonra milli ve manevi değerlerimizin gereğini yapmaya davet ediyorum. İnsanlıktan sevgi ve saygıdan nasibini almamış vicdansızları ilahi adalete havale ediyorum. Acımızı paylaşan gerçek dostlarımıza teşekkür ediyor sağlık ve başarı dilekleriyle sevgi ve saygıyla sunuyorum."