Albay Dursun Çiçek'in annesi vefat etti

T24 - 'Balyoz' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Albay Dursun Çiçek’in Tokat’ın Reşadiye İlçesi’nde oturan annesi Halime Çiçek hayatını kaybetti.

Uzun bir süredir tedavi gören kanser hastası Halime Çiçek’in oturduğu evinde vefat ettiği öğrenildi. Anne Halime Çiçek’e rahatsızlığı boyunca oğlu Dursun Çiçek’in yurt dışında görevde olduğu söylendiği ve tutuklandığının kendisinden gizlendiği öğrenildi.

Çiçek’in yarın ilçede toprağa verileceği öğrenilirken, izin verilmesi halinde Dursun Çiçek’in de cenazeye katılması bekleniyor.