-ÇİÇEK: EŞİT SÜRELİ ASKERLİK GÜNDEME GELMEDİ ANKARA (A.A) - 25.10.2010 - Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, "Tek tip askerlik" konusundaki çalışmaların Nihai noktaya gelmediğini belirterek, çalışmalar en son şeklini aldığında gerekli bilginin verileceğini söyledi. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından soruları yanıtlayan Bakan Çiçek, ''Tek tip askerlik'' konusunda yöneltilen soruyu cevaplarken, geçen hafta bu konuda yapılan değerlendirme toplantısını anımsatarak, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının bu konuyla ilgili bir çalışma yaptığını hatırlattı. Çiçek, şöyle konuştu: ''Onunla ilgili de açıklama yapıldı. Bu çalışmanın özü nedir derseniz, Türkiye'nin savunma ihtiyacı, gelecekteki asker mevcudu ve ihtiyaçları ile Türkiye'nin insan kaynakları arasında makul bir dengenin kurulmasıyla ilgili bir çalışmadır. Çünkü ülkenin savunma ihtiyacını bu ülkenin insanları ve kurumları karşılayacaktır. İhtiyaç ne kadardır buna karşılık kaynakta ne kadar insanımız var. Bunların her birinin durumları var ayrıca. Bunlarla ilgili bir çalışma yapılıyor. O günkü çalışma nihai noktaya gelmiş değil. Gelmediği için kurula gelmedi. En son şekli geldiğinde size bilgi vereceğiz. Ama bugün bunu konuşmadık.'' Bakan Çiçek, ''Hükümet Bedelli askerlik talep ediyor mu?'' sorusuna ise şu yanıtı verdi: ''Bu konularla ilgili zaman zaman manşet tarzında zaman zaman da daha küçük haberler çıkıyor, yorumlar yapılıyor. Bu da kamuoyunu olduğundan fazla beklentiye sokuyor. Çünkü, bu konuyu böyle yorum ile değil, belki çok yönlü araştırılıp incelenip sonuçta bir karara varıldıktan sonra bu konuyu gündeme getirmek lazım. Onun için bakıyorum o toplantının sonunda yazılan haberlerin önemli bir kısmı toplantıda gündeme gelmeyen şeyler. Herhalde şöyle bir yoldan hareketle yazılıyor; biz yazalım, yanlışsa hükümet veya Genelkurmay düzeltsin... Ama konu böyle mütalaa edilecek bir konu değil. İhtiyaçlar ve kaynaklar arasındaki bir dengenin kurulmasıyla ilgili bir çalışmadır.'' -"BASINA SIZAN BELGELER"- ''BM'nin Özel Kıbrıs Temsilcisi Downer'in bazı belgeleri basına sızdı ayrıca ABD'de bir internet sitesi bazı Türkiye'nin de adının geçtiği belgeleri yayınladı. Bununla ilgili Türkiye nasıl bir girişimde bulunacak?'' sorusu üzerine Bakan Çiçek, kurul gündemindeki konulara ilişkin bilgi verdiklerini dile getirdi. Çiçek, ''Biz sabahleyin gazeteleri alıp gazetelerden Bakanlar Kurulu gündemini yapmıyoruz. Onun için bu konu bugün bizim gündemimizde olmadı'' diye konuştu. Bakan Çiçek, CHP'nin, ''Milletvekillerini Çankaya Köşkü'nde yapılacak 29 Ekim Resepsiyonu'na katılma konusunda serbest bıraktığının'' anımsatılması üzerine, ''Bu tür konular biliyorsunuz yarın tüm partilerin Meclis grup toplantıları var. Genel siyasetle alakalı sayın genel başkanlar da burada konuşuyor. Hükümetin gündeminde bugün olmayan konuyu ben değerlendirmeyeyim, yarın genel başkanların ağzından dinleyelim'' dedi. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın, ''Vergi prim borçları, elektrik, su ve emlak vergisi borçlarının yeniden yapılandırılması'' konusundaki açıklamalarının sorulması üzerine Bakan Çiçek, ''Nihai sonuç olmadı. Ama Sayın Başbakan, ilgili bakan arkadaşlarımızla Bakanlar Kurulu öncesi bir değerlendirme toplantısı yaptı. Keşke bugün neticelendirilmiş olsaydı onu size açıklardık. Ama bu konuda biz de çabuk olsun diye gayret ediyoruz, acele ediyoruz. Çünkü bununla ilgili de bir yasal düzenleme yapmak gerekecektir. Birkaç güne kadar bir sonuca ulaşılır diye düşünüyoruz. Eninde sonunda kasım ayı içinde Meclis gündemine gelebilecektir. Bu da kamuoyunda bir beklentidir. Yapılanmaya göre herkes borçlarını ödeyecek. Bu beklenti de şimdiki ödemeleri geciktirecektir'' diye konuştu. MEDULA sistemiyle ilgili soru üzerine de Bakan Çiçek, bu konunun gündeme gelmediğini söyledi. -OGÜN SAMAST KONUSU- Hrant Dink suikastının faillerinden Ogün Samast'ın ''Suça itilen çocuklarla ilgili yasadan yararlanmak için başvurusunun olduğunu'' ifade eden bir gazetecinin, ''Sizce uygulama açısından yasa amacından saptı mı?'' sorusuna Bakan Çiçek, şu yanıtı verdi: ''Hayır. Çıkarılan yasalar genel ve eşit düzenlemelerdir. Herhangi bir davayı veya bir şahsı esas alarak Türkiye'de yasa çıkarılmaz. Siz genel, eşit düzenleme yaparsınız, ceza politikaları açısından belli konuları amaçlarsınız bununla ilgili yaparsınız düzenlemeleri. Bundan istifade eden de olur etmeyen de olur. Meseleye o açıdan bakmak lazım gelir. Bizim hukukumuzda 18 yaşından küçük olan herkes çocuk sayılmaktadır. Dolayısıyla bunun adının şu veya bu olması, davasının şu dava olması, yasanın uygulaması açısından çok fazla önem arz etmez. Doğru olan ne ise o yapılır. Kaldı ki bu yasanın çıkması noktasında da sivil toplum örgütleri başta olmak üzere çok önemli çabalar sürdürülmüştür, Hükümet nezdinde Adalet Bakanlığı nezdinde... Bu yasa hatta neden biraz da geç çıkarıldı diye zaman zaman serzenişler de olmuştur. O nedenle şahsa bağlı yorum yapmak bence doğru olmaz. '' -ERDOĞAN'IN YUNANİSTAN ZİYARETİ- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretinin ardından bu ülke basınında özellikle kara suları konusunda ilerleme kaydedildiğine ilişkin haberler yer aldığının anımsatılması üzerine Çiçek, ''Bu konularla ilgili eğer bir açıklama ihtiyacı varsa Dışişleri Bakanlığının açıklama yaptığını'' anımsatarak, ''Bildiğim kadarıyla bakanlığımız bir açıklama yapmadı. Dolayısıyla o türlü haberleri biraz ihtirazi kayıtla karşılamak gerekecektir'' dedi. Çiçek, komşularla herhangi bir sıkıntı olmasını hiçbir zaman arzu etmediklerini belirterek, Hükümet olarak ''Komşularla sıfır sorun politikası takip etmeye, ilişkileri her alanda geliştirmeye çalıştıklarını belirterek, gerginliklerin, ihtilafların her iki tarafa da faydası olmadığını, bundan başkalarının kazandığını'' söyledi. Bakan Çiçek, ''Yunanistan da bizim komşumuz. Evet, bazı sorunlarımız var, önemli sorunlarımız var. Bunların diyalogla çözüme kavuşturulması bizim arzumuz. o nedenle arzu ederiz ki bu sorunlar çözülmüş olsun. Ama çok kolay olmadığını da görmemiz gerekir. Ama biz yoğun bir çaba sarfediyoruz. Gazetelerde çıkan haberleri biraz ihtirazi kayıtla kayıtla değerlendirmek gerekecektir'' diye konuştu.