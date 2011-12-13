-Çiçek: Ermenistan işgali sona erdirmeli ANKARA (A.A) - 12.12.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, ''Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normale dönmesinin olmazsa olmaz şartı, Azerbaycan topraklarındaki işgalin kesinlikle sona ermesidir'' dedi. Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in vefatının 8. yılı dolayısıyla Sheraton Otel'de anma gecesi düzenledi. Geceye, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Faig Bağırov, bazı milletvekilleri, akademisyenler ve iş adamları katıldı. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, gecede yaptığı konuşmada, kardeş ülke Azerbaycan'ın merhum lideri Aliyev'i ebediyete intikalinin 8. yılında rahmetle ve saygıyla andığını söyledi. Azerbaycan'ın bugün en önemli sorununun, topraklarının beşte birinin Ermeniler tarafından işgal altında tutulması olduğunu belirten Çiçek, Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu topraklardaki doğal kaynakları tahrip ederek, bir başka insanlık suçu işlediğini kaydetti. Dağlık Karabağ ile işgal altında tutulan bölgelerde, 1 milyondan fazla Azerinin yerinden, yurdundan edildiğine dikkati çeken Çiçek, yerinden, yurdundan edilenlerin, Bakü çevresinde güç şartlar altında yaşamlarına devam ettiğini ve evlerine dönecekleri günü beklediğini vurguladı. Çiçek, ''İşgal altındaki toprakların yeniden Azerbaycan'ın bir parçası haline gelmesi ve kaçkınların yerlerine, yurtlarına dönmeleri bizim de en öncelikli hedeflerimizdir'' diye konuştu. Her yıl 10 Aralık'ın Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlandığını anımsatan Çiçek, ''Ne Türkiye içinden ne de Türkiye dışından insan hakları adına bu kadar laf edilirken, buradaki soykırıma, vahşete yeteri kadar temas edilmemiş olması hepimizin sorumluluğundadır. Burada bir eksikliğimiz var. Ya insan hakları konusuna temas edenler yeteri kadar samimi değil, tek taraflı, ön yargılıdır, ya da biz yeteri kadar derdimizi anlatamamışız demektir'' dedi. Türkiye'nin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün tesis edilmesi için her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini belirten Çiçek, şunları kaydetti: ''Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın haklarının korunması bizim dış politika önceliklerimiz arasındadır. Dağlık Karabağ sorunu Kafkaslar'daki barış ve istikrarı tehdit eden en önemli sorundur. Bu konuyla ilgili bütün devletleri ve uluslararası kuruluşları Ermenilerin haksız işgalini sona erdirmeye davet ediyoruz. Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normale dönmesinin olmazsa olmaz şartı Azerbaycan topraklarındaki işgalin kesinlikle sona ermesidir. Bir de Ermenistan'ın sürekli tekrarladığı 'soykırım' iddiası söz konusudur. Bu iddialarını siyasi bir kampanyaya dönüştürmüşler ve bugünlerde bazı ülkelerde olduğu gibi parlamentolarında bu yönde karar çıkartmışlardır ya da yeni kararların arifesindedirler. Tabii bu kararları alan ülkelerin parlamentolarının 100 yıl önceye uzanan iddialara ilişkin Türkiye'yi suçlama eğilimleri de manidardır. Oysa yakın tarihin en büyük katliamlarından biri dünyanın gözleri önünde 1992 yılında Hocalı'da yapılmıştır. O katliama bugün Ermenistan Devlet Başkanlığı görevini yürüten Sarkisyan da katılmıştır. Sarkisyan katliamı şu sözlerle itiraf etmiştir; 'Hocalı'dan önce Azerbaycanlılar bizim şaka yaptığımızı sanıyorlardı. Ermenilerin, sivil topluma karşı el kaldıramayacaklarını sanıyorlardı, biz bunu kırmayı başardık' Eğer geçmişin sorunları üzerine siyasetimize yön verecek olursak, öncelikle Ermenistan devletinin, bu sorunları ortaya kaldırmaya dönük adımlar atması gerekmektedir. İşgal altındaki Azerbaycan topraklarını boşaltmaları ve yerinden yurdundan ettikleri bu masum ve mazlum insanlardan özür dilemeleri gerekmektedir.''