-ÇİÇEK: DEVLET BAKANLIKLARI KALKACAK ANKARA (A.A) - 26.04.2011 - Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, ''Daha verimli, daha etkin bir politika sürdürülebilmesi açısından Bakanlar Kurulunu baştan teşkil edeceğiz. Devlet Bakanlıkları kalkacak'' dedi. Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantısına ilişkin yaptığı açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çiçek, ''Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına yapılacak atama belirlendi mi?'' sorusu üzerine konunun Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın görevi ile ilgili bir konu olduğunu belirtti. Sorunun Babacan'a sorulması gerektiğini ifade eden Çiçek, ''Çünkü biz bu kararnameleri Bakanlar Kuruluna getirip konuşmuyoruz. Onun için Sayın Babacan gerekiyorsa bir açıklama yapar'' dedi. Devlet Bakanlıklarının kaldırılması ve yeni bakanlıkların oluşturulması konusunda Yetki Kanunu kapsamındaki çalışmaların geldiği aşamanın sorulması üzerine de Çiçek, şunları söyledi: ''Yetki Kanunu ile ilgili olarak o zaman da ifade etmeye çalıştık. Seçimlere gidiyoruz, 12 Haziran'da seçimler yapıldıktan sonra yeni bir hükümet kurulacak. Biz kendi açımızdan 8,5 yıllık tecrübelerimizi de dikkate alarak hükümetin yeniden yapılandırılması ile ilgili yetki kanunu çıkardık. Henüz Sayın Cumhurbaşkanı onaylamadı. Yürürlüğe girdikten sonra... Ama biz bu arada, bu kanunu gönderirken bir çalışma başlatmıştık. Özellikle devlet bakanlıklarının kaldırılması, devlet bakanlıklarının görev alanına giren hususlar ve günün ihtiyaçlarına göre, yeni bakanlık ihdası ile ilgili bu kanun çerçevesinde bir hazırlık yaptık, kendi içimizde seri toplantılarla... Dolayısıyla biz bu çalışmaları mümkünse 12 Haziran'ı takiben yürürlüğe koymak istiyoruz. Daha evvel de olabilir ama esas itibarıyla düşüncemiz seçimler yapılsın, hükümet kurulduğunda bugünkü modele göre, ondan sonra o günkü düşüncemize göre, kurup iki defa iş yapmayalım, zaman kaybetmeyelim. Bunu hesaba katarak bu ikisini denkleştirecek, yeni bir model ortaya çıkaracağız, çalışıyoruz. Ticaret bakanlığı, iç ticaret, Sanayi Bakanlığında, dış ticaret ayrı bir müsteşarlıkta... Türkiye'de ticaret önemli. İhracata dayalı bir büyüme ve ekonomisi büyük ölçüde ihracat üzerine inşa edilen bir ülkede ticaretin tek elde toplanmasını arzu ediyoruz. Türkiye'nin sosyal politikaların bugün değişik kurumlarda, değişik genel müdürlüklerin bünyesinde yaptığı sosyal hizmetler var, politikalar var, uygulamalar var. Bunlara ayrı ayrı değil, tek bir bakanlık çatısı altında sosyal politikalar olarak konuyu gündeme getirmeyi düşünüyoruz. Bu doğru bir iş. Şimdi seçim propagandalarına baktığımızda özellikle ana muhalefet partisi bu konuya vurgu yapıyor. Bunu da ifade ediyor. Bizim yaptıklarımızın herhalde ya farkında değil ya kendisine derli toplu bilgi verilmemiş, bizim yaptıklarımızı 'biz yapacağız' diye anlatıyor. Yeri gelmişken onu da burada ifade etmeye çalışayım. Onun için onlar da benzer bakanlıklar kurulacağını söylüyor. Şehirleşme Bakanlığı falan diye. Bunlar bizim düşüncemiz zaten. Bunların bir kısmını Yetki Kanunu çıkarırken de ifade etmeye çalıştık. Daha verimli, daha etkin bir politika sürdürülebilmesi açısından Bakanlar Kurulunu baştan teşkil edeceğiz. Devlet Bakanlıkları kalkacak.'' -''GERİYE DÖNÜK 29 YETKİ KANUNUNDAKİ TECRÜBELERDEN İSTİFADE EDEREK...''- Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanlığına bağlanması yönünde bir çalışma yapıldığının ifade edilmesi üzerine Çiçek, ''Çok teşekkür ediyorum. Bu sorular zaman zaman sorulur. Diyorum ki bu soruları benden evvel Anayasa'ya sorsak daha doğru bir iş yapmış olacağız. Anayasa'nın ilgili maddesine bakarsanız, Genelkurmay Başkanlığının Başbakanlık ile ilişkisini orada görürsünüz. Bir Anayasa hükmünün bir yetki kanunu ile değiştirilemeyeceği çok açıktır. Dolayısıyla bu spekülatif ve biraz da Genelkurmay ile Hükümet arasında bir konu olarak gündeme getiriliyor. Anayasa'ya bir bakmak lazım. Bu doğru değil. Bunu çok net söylerim ama Anayasa benden daha net söylüyor'' dedi. Çiçek, ''Yetki Kanunu içerisinde TSK Personel Kanunu ile ilgili yetki aldınız. YAŞ öncesi bu konuda bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Yetki kanunlarına bakarsanız, bugüne kadar 36, bununla 37'nci. Bu 37'ncisi. Bunun 29 tanesi esas itibarıyla yetki, 7 tanesi uzatma ile ilgili, bir tanesi de kapsamını değiştiren olmak üzere 36 yetki kanunu çıkarılmış. 29 tanesine bakarsanız, yetki kanunları ile ilgili bir kısım personel hareketlerinin de olabileceğini görüyoruz ki bakanlıklar kurulacak, bir kısım kadrolar ihdas edilecek, bir kısım kadrolar iptal edilecek, belki yeni birleşmeler olacak, ayrılmalar olacak. Bütün bunları, bir düzenleme olmasın diye geriye dönük kanunlara baktığınızda hemen hemen tüm personel kanunları bu yetki kanunlarının içerisinde bulunur. Dolayısıyla bu şablona göre hazırlanmış bir Yetki Kanunu'dur. Ama şunun için, bunun için tarzındaki özel bir düşünce ile onlar oraya konmamıştır. Önemli bir yetki veriyor. Kanunu niye çıkarıyorsak, onu en iyi şekilde yapabilmek içinde mevzuatta açık kalmasın diye geriye dönük 29 yetki kanunundaki tecrübelerden istifade ederek yasayı Meclise sevk ettik. Meseleye böyle bakmak lazım.''