-ÇİÇEK: DEMOKRASİNİN ÖNÜNE ÇIĞ DÜŞMÜŞ ANKARA (A.A) - 29.08.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, ''Demokrasinin önünde bir kaya var, demokrasinin önüne bir çığ düşmüş, bunu ortadan kaldırmak için 12 Eylülde yapılacak oylama bir servis yolu açmaktır'' dedi. Hak-İş'e bağlı Öz Orman-İş Sendikası, Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TUHİS), Çevre ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanması dolayısıyla Orman Genel Müdürlüğü bahçesinde imza töreni düzenlendi. Törene, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz, Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, Orman Genel Müdürü Osman Kahveci, TUHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek, Öz-Orman-İş Genel Başkanı Settar Arslan katıldı. Bakan Çiçek, imza töreninde yaptığı konuşmasına, ''Bugün sizin için bayram, bayramınız kutlu olsun. Her toplu sözleşmenin bir bayram olduğunu bilenlerdenim. Geçmişte iki dönem bu sorumluluğu ben taşıdım. İnşallah 12 Eylülde de Ramazan bayramını ve demokrasi bayramını coşkuyla, sevinçle birlikte kutlarız'' sözleriyle başladı. Toplu sözleşmeyle orman işçisinin birçok hak kazandığını, bunların işçinin hakkı olduğunu belirten Çiçek, ''Daha fazlasını da hak edeceğinize inanıyoruz. Bugün alamadıklarınızı önümüzdeki toplu sözleşmede alırsınız. Siz bunları hak ediyorsunuz'' diye konuştu. -''DEMOKRASİNİN ÖNÜNDE KAYA VAR''- Düzenlemelerin önemli bir kısımını meslek örgütlerinin talep ettiğini ifade eden Bakan Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Biliyoruz ki bu düzenlemeler yeterli değil. Ama demokrasinin önünde bir kaya var, demokrasinin önüne bir çığ düşmüş, bunu ortadan kaldırmak için 12 Eylülde yapılacak oylama bir servis yolu açmaktır. Bu talepleri meslek örgütlerimiz getirdi. Ben biliyorum ki bugünkü anayasaya seneler evvelinden beri en köklü itirazı yöneltenlerin başında Hak-İş geliyor. Diğer sendikalarımız ve meslek örgütleri de... Biz şimdi bunların taleplerini getirdik koyduk. Hem 'bunları anayasa değişikliğine konu yapacaksınız' deyip, şimdi de 'ben bu işte yokum' demek samimiyeti sorgulanacak bir tavırdır, davranıştır. Demokrasilerde samimiyet de sorgulanır. Kimsenin bunu başka türlü anlamaması gerekir.'' 12 Eylül ile beraber Türkiye'nin bir demokrasi sınavından geçeceğini belirten Çiçek, ''İnşallah yeni bir döneme başlangıç yapacağız. Yeni bir tarihi, milletimiz, sizler birlikte yazacaksınız. Ve sonuçta sözün sahibi milletimiz olacak. Son kararı da milletimiz verecektir'' dedi. Bakan Çiçek, bugünkü toplu sözleşmenin ve 12 Eylülde halkın vereceği kararın hayırlı olması dileklerinde bulundu.