-ÇİÇEK: DEMOKRASİ C4 PAKETİNE BAĞLANMAZ TBMM (A.A) - 03.03.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, ''Sebebi ne olursa olsun demokrasiyi götürüp C4 paketine bağlayamayız'' dedi. TBMM Genel Kurulunda, milletvekili genel seçiminin 12 Haziran 2011'de yapılmasına ilişkin önergenin görüşülmesi sırasında yaptığı konuşmada, Çiçek, demokrasi dışında özellikle cebir ve şiddet yoluyla sorun çözmeye kalkışılırsa ülkenin yeni bedeller ödeyeceğini, yeni sıkıntılar, üzüntülü tabloların ortaya çıkacağını belirterek, ''Sebebi ne olursa olsun demokrasiyi götürüp C4 paketine bağlayamayız. Ne olursa olsun plastik patlayıcıları demokrasinin bir yerine bağlayıp 'şunlar olursa olur, bunlar olmazsa kan dökerim, kin kusarım, insan öldürürüm' demek olmaz'' diye konuştu. ''Çözümü konuşa konuşa buluruz, vuruşa vuruşa bulamayız'' diyen Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Çözülememiş bir kısım sorunlarımız yürürlükteki Anayasa'dan kaynaklanıyor. Bunda hepimizin ittifak ettiğini düşünüyorum. En önemli meselemiz belki zaman zaman canımızı sıkan bir çok sorunun temelinde bugünkü Anayasa yatıyor. Öncelikleri, felsefesi, dengeleri farklı. Vesayeti, demokratik kurum haline getirmiş böyle bir Anayasa ile Türkiye yoluna devam edemez. Bu dönem belki bunu yeteri kadar gerekleştiremedik. Bu yüzden milletimizden özür diliyoruz ama hiç olmazsa 12 Haziran tarihinden itibaren Türkiye'nin en önemli gündem maddesi olarak milletimize yepyeni bir anayasayı armağan etmek siyaset kurumunun üzerindeki en büyük sorumluluktur. Bu Anayasa kaldığı sürece sıkıntılardan, gerilimlerden Türkiye'yi kurtarmak mümkün olmuyor. Bu Anayasa'nın dengesi, rot balansı bozuk, kullanım tarihi çoktan geçmiş ve böyle bir Anayasa ile Türkiye'nin çağdaşlaşma ve uygarlaşma yolunda çok fazla mesafe alması mümkün olmuyor.'' Seçim zamanında milleti incitecek söylemlerden kaçınılması gerektiğini belirten Çiçek, ''Oy, bir insanı şerefidir. Bir kefesine onurunu, bir kefesine hediye paketini koyuyor gibi milleti aşağılamak milletimizi yaralar. Bu yüce, aziz milleti dış dünyada iradesi satın alınabilecek bir millet gibi göstermek doğru değildir'' dedi.