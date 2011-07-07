-ÇİÇEK: CHP VE BDP YENİ SAYFA AÇMALI TBMM (A.A) - 07.07.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, ''CHP ve BDP'nin kararlarını gözden geçirmesini'' isteyerek, ''(Onları) Olumlu bir başlangıç yapmaya, yeni bir sayfa açmaya davet ediyorum'' dedi. Çiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, yarın, TBMM'de 61. Hükümetin programının okunacağını anımsattı. TBMM Başkanı Çiçek, ''Yemin etmediği takdirde CHP yok, BDP yok. Bu hoş bir görüntü değil'' dedi. ''Milleti daha üzmeye kimsenin hakkı olmadığını'' ifade eden Çiçek, ''En başta CHP olmak üzere, BDP'yi de kararlarını bir kez daha gözden geçirmeye; suyun kendi mecrasında akması hususunda yeniden kararlarını bir defa daha dönüp bir olumlu başlangıç yapmaya, vakit çok fazla da geçmeden yeni bir sayfa açmaya davet ediyorum'' çağrısında bulundu. ''Tabiatıyla gündemdeki konuyu da kendileriyle konuştum'' diyen Çiçek, Türkiye'nin çok partili hayata geçtiği 1950'den bu yana 16. kez sandık başına gittiğini, bazı eksiklikler, aksaklıklar olmasına rağmen güzel bir seçim yapıldığını, yabancı basın, yabancı gözlemcilerin de bu seçimleri yakından takip ettiğini söyledi. İyi bir seçim yaptıklarını ancak parlamento açıldığında iyi bir başlangıç yapamadıklarını ifade eden Çiçek, nedeni ne olursa olsun milletin böyle bir başlangıcı hak etmediğini, milleti üzdüklerini kaydetti. Çiçek, milletin, kendilerini, ''Ne söyleyecekseniz söylediniz, ne ifade edecekseniz ettiniz. Gerek ülke meseleleriyle, gerekse birbirinizle ilgili söylediklerinizi ben dinledim. Sonuçta kararımı verdim'' diyerek, işlerini birlikte çözmek için Meclise gönderdiğini belirtti. Cemil Çiçek, ''Temel meselelerin birlikte çözülmesi noktasında vatandaşımızın, milletimizin siyasetçilere Mecliste temsil edilen partilerimize ve milletvekillerimize öyle bir talimatı oldu. Birlikte çözerken de konuşarak çözeceğiz. Uygar toplumlar sorunlarını nasıl çözüyorsa, nasıl yaklaşıyorsa, nasıl bir araya gelebiliyorsa, 60 yılı aşan çok partili hayat tecrübesinin sonunda, biz de bu çatı altında uygar davranışları, uygarca sorunları çözme yol ve yöntemlerini bulmamız gerekiyor'' diye konuştu. -''DEMOKRASİ ADINA EKSİKLİK''- TBMM'de, birleşimleri yönetirken bu manzaranın çok daha üzücü tarzda görüldüğünü kaydeden Çiçek, ''Bir parti daha müracaatını bile yapmadı, Mecliste hiç yok, anamuhalefet partimiz de yemin etmediği için Anayasa ve İçtüzük gereği, Mecliste bulunsalar bile yasama faaliyetlerine katılmamış oluyor'' dedi. Bunun, demokrasi adına büyük bir eksiklik ve üzücü bir durum olduğunu, Türkiye'nin imajı, itibarı açısından uygun bir görüntü olmadığını kaydeden Çiçek, şöyle devam etti: ''Hiç şüphesiz bunu ortadan kaldırmak, bu ve benzeri sorunları ortadan kaldırmak ve engelleri aşmak da parlamentoların görevidir. Onun için uygar toplumlarda parlamentolar sorunun parçası değil, çözümün merkezi, çözümün parçasıdır. Türkiye'nin her sorununu, önümüzdeki sorun dahil, biz burada çözeceğiz, konuşacağız, burada bu işlerin nasıl konuşulduğuyla ilgili mekanizmalar, grup başkanvekilleri, komisyonlar var. Sorunların İçtüzük, yasa, anayasa çerçevesinde nasıl çözüleceği 60 yıllık uygulamamızla bellidir. Dolayısıyla önümüzde sorun varsa, bu sorunların çözüm adresi TBMM'dir, başka yer değildir. O nedenle yeni dönemde başta Anayasa olmak üzere siyaset hukukunun yeniden tanzimi... Bunu çok önemsiyorum. Bugün karşılaştığımız sorunun temelinde esas itibariyle bugünkü Anayasa yatıyor. Geçmişte de bu Anayasa'nın yürürlükte kaldığı sürece ne büyük sorunlar çıkaracağını hepimiz ifade ettik. Belki bunu en evvel söyleyenlerden birisi de CHP'dir. 1993'te bu Meclis'te verdiği bir metinde, 'Eğer bu Anayasa yürürlükte kalırsa, başka gerekçelere ilaveten, rejim bunalımı çıkar, kısa sürede değiştirilmesi gerekir' demektedir. Dolayısıyla bu türlü bunalımlara sebebiyet veren bir Anayasa ile Türkiye yönetilmek mecburiyetindedir. Yüzde 95'lik temsil imkanına sahip bu Parlamento, başta Anayasa olmak üzere, Anayasa'ya dayalı siyaset hukukunun yeniden tanzimi... Bunu çok önemsiyorum, karşılaştığımız problem Anayasa ve siyaset hukukundaki aksaklıklardan, eksikliklerden kaynaklanıyor. Bunları da biz değiştirmediğimiz sürece, bugün yemin krizi, bir başka gün başka kriz ve en son konuşmamda ifade ettiğim gibi, mayınlarla dolu bir alanda siyaset yapmaya çalışıyoruz. Nereye basarsak acaba patlar, patlamasa bile o endişeyi taşıyoruz. Bu korkulardan, endişelerden ve bu krizlerden kurtulmanın yolu birlikte yeni bir Anayasa yapmaktır, buna uygun siyaset hukukumuzu tanzim etmektir.'' -''BU YAŞANMIŞLAR BİR TECRÜBE OLARAK KALIR''- TBMM Başkanı Çiçek, bunun dışında içeriği, muhtevası, çerçevesi herkese göre değişse bile, bir Kürt meselesinin olduğunu ifade etmeye çalıştıklarını belirterek, bunun da birlikte çözülebilecek bir konu olduğunu kaydetti. Bunun dışında AB, Kıbrıs, benzeri konular ve gündemdeki konu ile ilgili olarak, Meclis içi bir çalışma ve birlikte iş yapma döneminin başlatılması gerektiğine işaret eden Çiçek, şunları kaydetti: ''Demokrasimiz adına yemin etmemeden kaynaklanan bu olumsuz ve üzücü görüntünün ortadan kalkması lazım. Yarın TBMM'de, yani cumhurun Meclisinde, 61. Cumhuriyet Hükümetinin Hükümet programı okunacak. CHP yok, yemin etmediği takdirde. Halkın seçtiği BDP yok. Bu görüntü hoş bir görüntü değil. Onun için milletimizi daha fazla üzmeye de hakkımızın olmadığını düşünerek, başta CHP olmak üzere BDP'yi de kararlarını bir kez daha gözden geçirmeye ve suyu kendi mecrasında akması hususunda yeniden kararlarını bir defa daha dönüp, olumlu bir başlangıç yapmaya, vakit çok fazla da geçmeden yeni bir sayfa açmaya davet ediyorum. Ümit ediyorum bundan hayırlı bir sonucu çıkarmış oluruz. Demokrasi tarihimiz açısından da bu yaşanmışlar bir tecrübe olarak yakın siyasi tarihimizde kalır.'' Çiçek, gelecek sürecin daha olumlu çabalarla değerlendirilmesi gerektiğini düşündüğünü kaydederek, ''Bu çatı sorunların çözüldüğü çatıdır. Her türlü meselemizi biz burada konuşacağız, burada karara bağlayacağız. Ümit ederim yeni bir başlangıcı birlikte yapmış oluruz'' dedi. Başbakan Yardımcısı Çiçek, bu görüşmeleri sadece CHP ile yapmadığını, dün BDP'li iki milletvekilinin kendisini ziyaret ettiğini belirterek, düşüncelerini, beklentilerini onlara da ifade etmeye çalıştığını bildirdi. Sorunları, gelecek günlerde çözme çabası ve gayreti içerisinde olacaklarını ifade eden Çiçek, gazetecilerin sorularını ise yanıtlamadı.