-ÇİÇEK: CHP NE DİYORSA YAZILI METİN OLARAK VERSİN ANKARA (A.A) - 23.10.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, başörtüsü konusuyla ilgili olarak, ''CHP'den bu safhada beklediğimiz, ne diyorsa bunu yazılı metin olarak versin, biz de bunu görelim. Aksi halde, buz üstüne yazı yazmış gibi oluyor'' dedi. ANTARES Alışveriş Merkezindeki özel bir sağlık merkezinin standında tansiyon, kan şekeri gibi değerlerinin ölçümlerini yaptırdı. Tansiyon değerleri normal çıkan Bakan Çiçek, kendisini görüntüleyen gazetecilere, ''Bu, aynı zamanda hükümetin de tansiyonudur. Yani her şey normal'' dedi. Çiçek, bir gazetecinin, ''Başörtüsü konusunda uzlaşma sağlanamaması ve CHP'nin konunun bir paket halinde çözümüne yönelik açıklamalarını'' hatırlatması üzerine şunları söyledi: ''Aslında konu gündeme geldiğinde 12 Eylül'den önceydi. Açıklama da 'ben başörtüsünü çözerim' idi. Bu konunun önünde, arkasında başka şeyler yoktu. Şimdi gelinen noktada anlaşılıyor ki parti içerisinde bazı sıkıntılar var. O konuyu yokuşa sürmek için bu defa 'YÖK' denildi. Dokunulmazlık ve başka şeyler söylendi. Bir haftadan beri birçok şey söyleniyor. Bunlar sorunu çözmek için değil, tehir için söylenen şeylerdir.'' -''...ÖNCÜLÜĞÜNÜ İSTİYORSA CHP YAPSIN''- Çiçek, CHP Grup Başkanvekillerinin başörtüsü konusunda yaptıkları ortak açıklamaya ilişkin yorumunun sorulması üzerine de, ''CHP nasıl çözüyorsa açıklasa da biz onlara yardımcı olsak. Bu konunun öncülüğünü istiyorsa CHP yapsın. Biz kendisine müteşekkir oluruz'' karşılığını verdi. Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ama bunu nasıl çözeceğini yazılı bir metin olarak ortaya koysa da kamuoyu görse... Bunu ortaya koymayınca, kaçamağı da viraj alması da kolay oluyor. Bizim CHP'den bu safhada beklediğimiz ne diyorsa bunu yazılı metin olarak size versin, biz de bunu görelim. Aksi halde, buz üstüne yazı yazmış gibi oluyor.'' -EŞİT SÜRELİ ASKERLİK SİSTEMİ ÇALIŞMASI- Cemil Çiçek, ''bedelli askerliğe'' ilişkin bir soru üzerine de şunları kaydetti: ''Buradaki konu şu, perşembe günü bir toplantı yapıldı. Onunla ilgili de bir açıklama yapıldı. Bu çalışma devam ediyor. Sayın Başbakan, Atina'da da söyledi, yapılan açıklamalar var. Biz de söyledik. Türkiye'nin savunma ihtiyaçları, bugün ve geleceğe dönük, bir de bu ihtiyaçların karşılanmasıyla ilgili insanlar kaynakları konusu var. Burada yapılan, bu kaynaklarla ihtiyaçlar arasında denge kurma çalışmasıdır. Yapılan işin esası budur. Siz onu, bedelli-bedelsiz gibi kamuoyunun beklentilerine göre isimlendiriyorsunuz. Yapılan çalışma, Türkiye'nin bugün ve gelecekteki savunma ihtiyaçları ile bu ihtiyaçları karşılayacak olan insan kaynaklarının belli bir dengede buluşturulması çalışmasıdır.''