-ÇİÇEK: CHP CENNETEN PARSEL VERECEK ANKARA (A.A) - 10.04.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, "CHP, akıl almaz her şeyi vaat ediyor, neredeyse cennetten hepimize birer parsel yer verecek" dedi. Cemil Çiçek, Beyaz TV'de canlı yayınlanan ''Beyaz Koltuk'' programında gazeteciler Deniz Güçer ve Metin Özkan'ın sorularını yanıtladı. BDP'nin 12 Haziran'da yapılacak milletvekili seçiminde destekleyecekleri aday listelerinde, bazı KCK davası tutuklularının da bulunduğunun belirtilmesi üzerine Çiçek, kimlerin milletvekili adayı olup olmayacağının yasalarda belli olduğunu söyledi. Yasalarda yazılı şartları taşıyanların aday adayı olabileceklerini, bu kişilerin aday olup olmamasına da siyasi partilerin karar vereceğini belirten Çiçek, ''Diyelim ki size göre, başkasına göre sakıncalı bazı kimseler var. Bunu vatandaş kendisi takdir eder, tayin eder. İlk defa yapılmıyor ki; geçen sefer de tutuklu adaylar vardı. Tutuklu olmak aday olmaya engel teşkil etmiyor. Siyaseten doğru mu, yanlış mı? Size göre, bana göre yanlış olur ama millet der ki 'ben yanlış görmüyorum' veya millet der ki 'tamam o yanlış'. Bu konuda milletin takdirini esas alıyoruz, önemsiyoruz. Yasalara uygun olmak kaydıyla herkes istediği kişiyi koyar, onu bizim tayin, tekdir etmemez doğru olmaz'' diye konuştu. Tüm siyesi partilerin yarın saat 17.00'ye kadar aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna teslim edeceğini anımsatan Çiçek, bundan sonra da bir gelenek olarak tüm partilerin seçim beyannamesini açıklayacağını söyledi. Çiçek, şunları kaydetti: ''Herkesten bizim beklediğimiz, beni eleştirsin meydanlarda eleştirecek ama kendisi bu sorunları nasıl çözecekse çözüm yollarını ortaya koysun. Biz söylüyoruz, biz yapmaya kalktığımızda bir suçlamadır gidiyor. Gelin bu dönem farklı bir şey yapalım. Meslek kuruluşlarına da çağrıda bulunuyoruz, siyasi partiler gelsinler 'şunu yapacağız, bunu yapacağız' diyerek değil, kaynağını da göstererek açıklasınlar. Kaynaksız 'ben onu yapacağım, ben şunu yapacağım' derseniz, sonra devletin başını belaya sokarsınız. CHP, akıl almaz, her şeyi vaat ediyor, neredeyse cennetten hepimize birer parsel yer verecek, 'şunu yapacağım bunu yapacağım' diyor. 1991 seçimlerine girerken, erken emeklilik gibi bir şey getirdiler. Bunu getirenler, bir defa daha Başbakan oldular ama bugün o erken emekliliğin faturasını 60 katrilyonunun üzerinde bütçe açığıyla biz ödüyoruz.'' -''HERKES HER ŞEYİ SÖYLÜYOR''- İş adamı İshak Alaton'ın bir konferansta yaptığı konuşmada, ''Kürtleri teskin edecekse, Öcalan ev hapsi konumuna da geçirilebilir. Parlamentonun, toplumu bu fikre hazırlayacak bir toplumsal zemin hazırlaması gerekiyor'' şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine, Çiçek, Alaton'ın kendi şahsi fikrini söylediğini belirtti. Çiçek, ''Biz sorumluluk taşıyan insanlar olarak icraat açısından bakarız. O, fikrini savunur bitirir, kişisel sorundur. Biz, sorumluluk taşıyoruz, mevzuat açısından bakarız, ne getirir, ne götürür ona bakarız. Geçmişte de söylendi 'ev hapsi olsun', bu kadar şehit ailesini hesaba katmadan böyle... Türkiye'de fikir özgürlüğü var. Herkes her şeyi söylüyor'' diye konuştu. Türkiye'de demokratik özerklikten, ayrı bayrağa kadar her şeyin konuşulduğunu söyleyen Çiçek, ''Konuşulmasına bizim bir itirazımız yok. Siz bir şey konuşurken, başkasının özgürlüğünü, hakkını, hukukunu zedeliyorsunuz, bizim itirazımız ona'' dedi. Milletvekili aday listelerine ilişkin sorular üzerine de Çiçek, bazı bakanların aday olmayacağı yönündeki gazete haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Milletvekili listelerine Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın tek başına karar vermediğini söyleyen Çiçek, listeleri belirlemek için belli yöntemler kulladıklarını, teşkilata sorduklarını, aday adaylarıyla mülakatlar yaptıklarını, kamuoyu araştırmaları yaptıklarını anlattı. Cemil Çiçek, ''Siyasette tecrübeyle dinamizmi, gençliği de dengelemek gerekir. Bu partinin genel politikasıyla alakalıdır. Genel politikayı şahıslarla özdeşleştirirseniz, yanlışlık oradadır. Parti, kişiler açısından bakmıyor bu olaya, partinin genel politikası, genel ilkeleri ve geleceği düşünülüyor. Biz, 12 Haziran seçimlerine ilaveten 2023'ü hesaba katarak bir program hazırlıyoruz. Bu kadrolar 3 dönem sonra tümüyle devre dışı kalacaksa, o da tecrübenin kazandırabileceği bir kısım kazanımları ortadan kaldırmış olursunuz. Onun için parti, bir kısım tecrübeyi daha sonraki döneme aktarmak noktasında genel bir yaklaşım içinde'' diye konuştu.