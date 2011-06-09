-ÇİÇEK: BUGÜNKÜ SİSTEM UCUBE BİR YAPI ANKARA (A.A) - 08.06.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, ''Bugünkü sistem parlamenter sistem olmakla beraber yarı başkanlık sisteminin özelliklerini de taşıyan cumhurbaşkanının yetkileri itibarıyla, bize mahsus ucube, yarı parlamenter, yarı başkanlık, yarı yarı başkanlık sisteminin ortaya koyduğu ucube bir yapı'' dedi. Çiçek, Habertürk televizyon kanalındaki ''Habertürk Gündem'' programına katıldı. Çiçek bir soru üzerine bu seçim kampanyasını çok farklı bir tarzda götürmeye çalıştıklarını belirterek ''Genel sloganlar ve söylemlerin yerine projeye dayalı, önümüzdeki dönemde yapacaklarımızın ana hatlarını ortaya koyan, bir manada hükümet programını bugünden ilan eden bir tarzda bu kampanyayı sürdürdük, sürdürüyoruz. Öbür partilerden farkımız şu: Öbür partiler pazar akşamını hesaba katarak bu kampanyayı sürdürdüler biz ise pazartesi sabahına yönelik seçim kampanyası sürdürüyoruz'' dedi. Hükümetin daha etkili çalışabilmesi için bakanlıklar ile ilgili düzenleme yaptıklarını belirten Çiçek, aksi durumda seçimden sonra bazı kişilerin bakan olacağını ve daha sonra bu görevden ayrılmak durumunda kalacağını ve vakit kaybı olacağını ifade etti. AK Parti'nin bir dönem daha tek başına iktidar olacağına inandıklarını dile getiren Çiçek, gelinen noktada artık devlet bakanlıklarının mevcut statüsü ile işlerin yürütülmesinin doğru ve verimli olmadığını düşündüğünü belirtti. Çiçek, devlet bakanlıklarının tüzel kişiliği ve bağımsız bütçesinin olmadığını ayrıca Avrupa'da devlet bakanlığının ''Bakan yardımcısı'' gibi görev yaptığını ifade etti. Çiçek, düzenlemenin isabetli olduğunu vurgulayarak, olası bir depremde Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı arasında eşgüdüm sorunu yaşandığını bildirdi. ''Üç ayrı kuruluştan ekipler geliyor resmi araçtan geçilmiyor'' diyen Çiçek, böylece personel, kaynak ve hizmette tasarruf sağlandığını kaydetti. Konunun ''Başkanlık Sistemi''ne bağlanması ile ilgili tartışmaların gerçeği yansıtmadığını savunan Çiçek, şöyle konuştu: ''Başkanlık sistemi denilen konu yepyeni bir anayasa ile olacak konudur. Mevcut anayasayı tümüyle değiştirmeniz lazım ki ona göre devlet organları arasındaki görev, yetki ve sorumluluk dahil her şeyi yeni baştan düzenlemeniz lazım. Biz 1982 anayasası yürürlükteyken bunu yapıyoruz. Dolayısıyla bugünkü sistem, parlamenter sistem olmakla beraber yarı başkanlık sisteminin özelliklerini de taşıyan cumhurbaşkanının yetkileri itibarıyla, bize mahsus ucube yarı parlamenter, yarı başkanlık, yarı yarı başkanlık sisteminin ortaya koyduğu ucube bir yapı.'' -CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE YAŞANAN SÜREÇ- Cemil Çiçek, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün göreve gelmesi öncesinde yaşanan olayların demokrasi ile bağdaşmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşananlar hakkında bilgisi olmasının normal olduğunu, ancak makamın sorumluluğu gereği ülkeye zarar vermemek için bildiklerini paylaşmamasının uygun olduğunu ifade eden Çiçek, devlet yetkililerinin konuşmalarında özen göstermesi gerektiğini zira tenkit ettikleri ile bir saat sonra ülke meselelerini görüşmek üzere toplantı yapabileceğini belirtti. Çiçek, cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde de yapmaları gereken her şeyi yaptıklarını, ancak karşılığını göremediklerini kaydetti. ANAVATAN ve DYP ile seçimde 367 milletvekili sayısını yakalamak için TBMM'ye girmeleri açısından görüştüklerini ve kendilerine bazı şartlar sunduklarını anımsatan Çiçek, hükümet olarak cumhurbaşkanını halkın seçmesi ve görev sürecinin 5 yıl olması ile milletvekili süresinin 4 yıl olması gibi düzenlemeleri yaptıklarını, ancak iki milletvekili dışında buna uyulmadığını hatırlattı. Çiçek, medyada ''girmeyin'' denildiği, baskıların olduğu, milletvekillerinin odalara kapatıldığı iddialarının yer aldığını söyledi. Çiçek, milletvekili Ümmet Kandoğan'ın parti içerisinde yaşadığı sıkıntıları, kimlerin telefon ettiğini açık açık söylediğini anlatarak ''Demek ki ANAVATAN partisinde de işler çok sanıldığı gibi gitmemiş, çünkü daha bir iki gün evvel 'Bunu değiştirin, varız' diyenler iki gün içerisinde ne değişti de Meclise giremez hale geldiler ve milletvekillerini bloke etmeye çalıştılar?'' diye sordu. ''Hoş olmayan demokrasiye yakışmayan anayasa açısından da son derece sakıncalı bir süreçti'' diyen Çiçek, bir çok engeller ile karşılaşıldığını belirtti. Çiçek, şunları kaydetti: ''Anayasaya uygun bir seçim yapmak isteyen bir parlamento var, bir siyasi irade var, ama buna rağmen cumhurbaşkanı seçilemiyor. Parlamentonun görev süresi 3 Kasım'da doluyordu, seçimler ne zaman olacak? Mayıs ayı içerisinde. Demek ki dönemin bitmesine daha altı ay var. Biz cumhurbaşkanını seçemiyoruz. Eğer işler anayasa uygun gidiyor olsa, bir kısım engellemeler olmasa, sağdan soldan bir kısım girişimler olmasa, önünde 6 aylık bir süre olan bir parlamento bir cumhurbaşkanını niye seçemesin?'' dedi. 27 Nisan'da Genelkurmay Başkanlığının yaptığı açıklamayı anımsatan Çiçek, bunun bir muhtıra olup olmadığına ilişkin soruya, ''Kamuoyu nasıl algılıyorsa odur'' yanıtını verdi. Çiçek, açıklamanın demokrasi açısından ise uygun olmadığını belirtti. Cemil Çiçek, artık bunların geride kalması gerektiğini ve ülkede demokratik süreçlere kimsenin etki etmemesi gerektiğini söyledi.