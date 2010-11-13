Çiçek büfeleri şenlenmeye başladı



MEHMET DEMİRKAYA - T24



Çiçekçi roman vatandaşların karşı çıktığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin(İBB) “Çiçek Durağı” büfeleri şenlenmeye başladı.

Geçimlerini çiçekçilik yaparak sağlayan romanların, iş olanakları elinden alınacağı korkusuyla tepki gösterdiği, Büyükşehir Belediyesi’nin “Çiçek Durağı” büfelerine çiçekler konmaya başlandı. Kentin çeşitli noktalarına yerleştirilen büfeler, 3 aydır boş durumdaydı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çiçek büfeleri oluşturma projesi duyulduğunda bir grup roman vatandaş, Belediye Sarayı’na gelerek, işlerinin elinden alınması olarak gördükleri girişime tepki göstermişlerdi.

Aradan geçen 3 ay içinde atıl durumda bekleyen büfelere şimdi çiçekler yerleştirilmeye başlandı. “İstanbul Çiçek Açıyor” afişlerinin yerleştirildiği büfeler, genellikle hastanelere yakın yerlere yerleştirilmiş durumda.



“Çiçek Durağı” reklam panosu



Çiçek büfeleri aynı zamanda birer reklam panosu işlevi görecek. Otobüs duraklarında olduğu gibi, büfelerin duvarlarına çeşitli reklamlar asılabilecek. Bunun için büfelere “Reklam Rezarvasyon” ilanları asılmıştı. İlanlarda bulunan telefon numarası Mzd Reklam firmasına aitti. Mzd Reklam firmasının 30 bin TL’lik sermayesinin, 28 bin 500 TL’lik bölümü Muzaffer Dikici üzerine kayıtlı. Muzaffer Dikici, eski AKP milletvekili armatör Cengiz Kaptanoğlu’nun kızı Şadan Kaptanoğlu Dikici ile evli.



