-Çiçek: Bu tür olaylar her yönüyle değerlendirilir KIRIKKALE (A.A) - 20.09.2011 - Cumhurbaşkanı Vekili, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Ankara'daki patlamanın terör saldırısı olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, ''Bilmiyorum. Tabii bu tür olaylar her yönüyle değerlendirilir. Şu ana kadar bana gelen bilgi böyle bir açıklama yapmamı mümkün kılmıyor'' dedi. Çiçek, Kırıkkale Üniversitesi'nin yeni akademik yılı açılışı töreninden sonra gazetecilerin Ankara'da meydana gelen patlamayla ilgili sorularını yanıtladı. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın olay yerinde olduğunu, henüz net bir açıklama yapma noktasında bulunmadıklarını kaydeden Çiçek, ''Araştırmalar, değerlendirmeler bitsin. Zaten ilgili makamlar da açıklama yapar. Bu safhada fazla bir şey söyleyemem'' diye konuştu. Patlamanın terör saldırısı olup olmayacağına ilişkin soruya Çiçek, ''Bilmiyorum. Tabii bu tür olaylar her yönüyle değerlendirilir. Şu ana kadar bana gelen bilgi böyle bir açıklama yapmamı mümkün kılmıyor. Onun için bir açıklama olursa işin içinde olan makamların yapması daha uygun olur'' karşılığını verdi. Çiçek, başka bir soru üzerine, olay yerinden bilgi aldığını ancak şu aşamada, bunları söyleyebileceğini ifade etti.