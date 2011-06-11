-ÇİÇEK: ''BİZİM BOYUMUZ KADAR ETMEYECEKLER'' ANKARA (A.A) - 11.06.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, ''Göreceksiniz, iddiaya giriyoruz. İki partinin toplamı bizim boyumuz kadar edecek, etmeyecek, göreceksiniz. O zaman ne diyecekler?'' dedi. Bakan Çiçek, SKY Türk'de ''Seçimin Nabzı'' programına katılarak, soruları yanıtladı. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın idam edilmemesiyle ilgili olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin AK Parti'yi suçladığını belirten Çiçek, ''Suçladığı konunun altında kendisi kalır. Çok doğru bir şey yapmadı bence. Kapanmış yaraları kaşımak suretiyle kendi sorumluğunu daha çok bilinir hale getirdi. Çünkü o tarih itibarıyla sorumluluk kendilerindendi. Bunu çok önemsiyorduysa 'Ya bunu idam edersiniz ya da ben de bu Hükümeti bozuyorum' derdi. O zaman bu, Türkiye'nin en önemli meselesiydi. Şerh koymak yerine tavır koysaydı. Bu tavır konulmadı, şimdi başkasını suçlamaya hakkı yok'' diye konuştu. Muhalefet partilerinin kendileri ile AK Parti'yi mukayese etmemesi gerektiğini ifade eden Çiçek, şöyle devam etti: ''Eğer vatandaş, bunların dediklerinin doğru olduğuna kanaat getirseydi, bize üst üste seçim de kazandırmazdı. Muhalefet için zorluk pazartesi günü sabahı başlayacak. Bunlar 4 sene, şimdi de meydanlarda, 'Memleket battı, memleket yarın sabaha zor çıkar, memleket kötü yönetildi' hakarete varan üslupta söylemedikleri kalmadı. Göreceksiniz, iddiaya giriyoruz. İki partinin toplamı bizim boyumuz kadar edecek, etmeyecek, göreceksiniz. O zaman ne diyecekler? Bugüne kadar iki partinin oyunu topladığınızda Ak Parti'nin oyu etti, etmedi. Şimdi, 'Bu kadar kötü, bu kadar berbat yönetilmiş' ve 'Yarın sabah da Türkiye zor çıkar' diye çok ağır ithamlarda bulundular. Bu Hükümet karşısında aldıkları oyu göreceğiz. O zaman kendi konumlarını da tartışmaya açacaklar. Bunun da altını çiziyorum. 'Böylesine bir iktidar karşısında nasıl oldu da böyle süklüm püklüm bu kadar oy aldınız' denildiğinde bunun cevabı yok. Bize bu kadar yüklenen ve başarılarımızı bu kadar inkar ederek kampanya yürütenler pazartesi sabahı kendi liderliklerini ve konumlarını tartışmaya açmış olacaklar.'' Herkesin seçim sandığının sonucunu içine sindirmesi gerektiğini dile getiren Çiçek, seçim sonuçlarının herkes için terbiye edici olacağını kaydetti. -''ADAYLAR KENDİLERİ ATSA YA''- Çiçek, BDP'nin ülkenin birliğine bütünlüğüne yönelik iddiaları karşısında CHP'nin ve MHP'nin de AK Parti ile aynı safta olması gerektiğini belirterek, şunları söyledi: ''(Ben federasyon, iki bayrak, resmi dil istiyorum), diyor. (Demokratik özerklik istiyorum), diyor. O demokratik lafı zırvayı tevil için getirdikleri bir şeydir. Bunun karşısında CHP'nin bir şey demesi gerekmiyor mu? Hadi Diyarbakır'da, Güneydoğu'da demedin, Hakkari'de demedin, İzmir'de niye demiyorsun, İstanbul'da, Ankara'da niye demiyorsun? Bütün bu şeyler sadece AK Parti'nin cevaplayacağı şeyler mi? Aynı şeyi MHP için de söylüyorum, diğer partiler için de söylüyorum. Ülkeyi bölmeye, ülkede ortak paydamız olan değerleri aşındırmaya, ortadan kaldırmaya yönelik hezeyanlar karşısında bir demokrasi cephesi, milli birlik safının oluşması gerekmiyor mu?'' ''İmralı, Kandil'i kullanıyor, Kandil İmralı'yı kullanıyor, her ikisini de başkaları kullanıyor'' diyen Çiçek, onların sözlerinin anlamı olmadığını söyledi. Çiçek, ''Onlar çocukları kullanıyor. Çocukların eline molotofkokteyli verenler, adaylar, kendileri atsa ya. Kendileri suçlu duruma düşmemek adına çoluğu, çocuğu kullanıyor. Bunu da artık herkesin görmesi lazım. Böylesine bir melanet ve kalleşlik karşısında CHP'nin, MHP'nin, öbür partilerin bir şey demesi gerekmez mi? Niye bir şey söylemiyor? Mesela bu konuyla ilgili bir tane beyanatlarını göstersinler. Bundan daha önemli konu mu var mı?'' diye konuştu.