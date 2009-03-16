Çiçek: Biz iktidara alıştık

"29 Mart seçimi, bir iktidar seçimi değildir" diyen Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Hükümet'in 2012 yılına kadar görevinin başında olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: Bazı siyasi partilerimiz, 'aç tavuk rüyasında darı görür derler, iki de bir erken seçim der'. Bu anlayışla, bu siyaset anlayışıyla 50 defa da seçime gitseler o partilerin yeri, konumu değişmez.





Bakan Çiçek, Milas'taki AKP Seçim Bürosu'nda vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, 29 Martta demokrasi gereği bir seçim yapılacağını belirtti. Çiçek, "Bu seçimle, günlük hayatımızda karşılaştığımız, çokça yaşadığımız sorunlara çözüm sağlayacak insanları iş başına getirmiş olacağız. Bu seçim, bir iktidar seçimi değildir. İlimizi, ilçemizi, beldemizi, köyümüzü ve mahallemizi kimin yöneteceği ile ilgili bir seçimdir. Bunun bilinmesinde fayda var. Öbür seçimi 2012 yılında yapacağız" dedi.



Şu anda 5 yıllığına seçilmiş bir parlamento olduğuna işaret eden Çiçek, şunları kaydetti:



"Hükümet 2012 yılına kadar görevinin başında. Eğer seçim öne alınmak istenirse parlamentonun bileceği iş. Bu ikisinin birbirine karıştırılmaması lazım. Bazı siyasi partilerimiz, 'aç tavuk rüyasında darı görür derler, iki de bir erken seçim der'. Bu anlayışla, bu siyaset anlayışıyla 50 defa da seçime gitseler o partilerin yeri, konumu değişmez. Çünkü onlar muhalefete alışmış. Biz iktidara alıştık, onlar da muhalefete alıştı. Dolayısıyla yeniden bir seçim de yapılsa önümüzdeki günlerde çok fazla bir şey değişmez. Onun için Türkiye seçimleri zamanında yapıyor ve yapacaktır."



Çiçek, ideolojik tercihlere, ön yargılara dayalı bir seçimin Türkiye'ye ve seçimin yapıldığı bölgeye faydası olmayacağını kaydederek, "Eğer bu bir hizmet seçimi ise hizmetin adresi de AKP'dir. Çünkü biz hizmet için siyaset yapan, önceliği hizmet olan ve bunun da nasıl yapılacağını aradan geçen 6.5 yıllık iktidarımız döneminde hem belediyelerde hem de merkezi hükümette çok da açık bir şekilde ortaya koymuş bir partiyiz" diye konuştu.



Muğla'nın ve ilçelerinin Türkiye'nin prestij şehirleri olduğunu vurgulayan Çiçek, şunları söyledi:



"Buraya her sene milyonlarca insan geliyor ve gidiyor. Buradan Türkiye'nin imajı dış dünyaya yansımaktadır. Bunlar, Türkiye'nin aynası olan şehirlerdir. Buraya bakarak insanlar Türkiye hakkında fikir veriyor. Tabiri caiz ise Muğla ve ilçeleri, evimizin misafir odası gibidir. Eşyalarımızın en temizi en güzeli misafir odasındadır ve misafirimiz geldiğinde de oraya almış oluruz. Eğer misafir odanız düzensizse, karmakarışıksa, kırık dökük eşyalarla dolu ise öbür odalarına bakmaya gerek yok. Aile hakkında hüküm verirsiniz. Muğla ve ilçeleri Türkiye'nin misafir odasıdır. Her yönüyle düzgün olması lazım. Hem merkezi hükümetin hem de belediye hizmetleri açısından buralar örnek şehirler ve marka şehirler olmalıdır. Biz bu seçimlerde istiyoruz ki bu tip özellikleri taşıyan yerlerimiz gerçekten Türkiye'nin imajı bakımından Türkiye'nin gelişmişliği, Türkiye'nin dış dünyaya yansıması açısında örnek şehirler olsun."



Bu arada, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Milas Adliyesi'ni de ziyaret ederek, çalışanlarla bir süre görüştü.

