-Çiçek: Bir çok sorunun temelinde bu anayasa var TBMM (A.A) - 04.11.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Anayasa Uzlaşma Komisyonunun çalışmalarını değerlendirirken, ''Bu komisyonun çalışmalarını olumlu bir şekilde sonlandıramazsak, o zaman bolca şikayet ettiğimiz bu anayasa bir 30 yıl daha Türkiye'de yürürlükte kalmaya devam eder'' dedi. NTV'nin canlı yayın konuğu olan Çiçek, tutuklu milletvekilleri ve bu durumun yeni anayasa çalışmalarına yansımasına ilişkin soru üzerine, bu konuların bir kısmının Anayasadan kaynaklandığını söyledi. Çiçek, mevcut Anayasa yürürlükte kaldığı sürece Türkiye'nin bir çok sorunla karşı karşıya kalacağını ifade etti. Anayasa Uzlaşma Komisyonundaki süreci, dışarıdaki tartışmalardan uzak götürmeleri gerektiğini anlatan Çiçek, ''Elbette bir çok konuyu siyasi partilerimiz, grup yöneticilerimiz tartışabilir. Ancak biz o tartışmalara takılarak uzlaşma komisyonu çalışmalarını sürdüreceksek, o zaman zorluklarımız olur'' diye konuştu. -Tutuklu milletvekilleri- Kişisel düşüncesinde insanların tutuklu olmasını kendisinin de istemediğini belirten Çiçek, ancak hayatın da bir realitesi bulunduğunu dile getirdi. Tüm Avrupa ve dünya hukukunda da tutuklamalarla ilgili hükümler bulunduğunu hatırlatan Çiçek, Türkiye'de de tutuklamaların hangi hallerde yapılacağının belli olduğunu söyledi. -''Barzani ile görüşmedim'' Cemil Çiçek, ''(Masadan çekiliriz' tartışmalarından birini de BDP kullandı. Prof. Dr. Büşra Ersanlı'nun tutuklanması. Bu tartışmaya nasıl bakıyorsunuz?'' sorusuna, ''Özel olarak bir şeyin içeriğini bilmiyorsak ki bu konuyu samimi olarak bilmem. Gazetelerin yazdıkları, ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır. Bazen de sehven oluyor. Mesela bugünkü gazetelere bakarsanız benim İstanbul'da Mesut Barzani ile görüştüğüm yazılıdır. Hayır benim böyle bir görüşmem olmadı'' açıklamasında bulundu. Çiçek, komisyonda, arkadaşça ve dostça, üzerlerine düşen sorumluluğun idraki içinde çalışmalar yaptıklarını, diğer konuların dışarıda tartışılmaya devam edilebileceğini ifade etti.luluğumuzun gereğini yapmalıyız .'' -''Terörle mücadele''- Çiçek, terörle mücadele konusunda ''Kuzey Irak'tan Avrupa'dan ya da yurtdışından somut bir destek gelip gelmeyeceği'' yönündeki soruyu yanıtlarken, Türkiye'nin terörle uzun zamandır uğraştığını, bunun bir parti ya da tek başına Hükümet meselesi değil, Türkiye'nin meselesi olduğunu söyledi. -İstihbarat örgütleri...- Cemil Çiçek, ''MİT-PKK görüşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine, ''devletin bu tür kuruluşlarının, bu tür işler için var olduğunu'' söyledi. ''Dünyada istihbarat teşkilatlarının işi iyi adamlarla değildir, hep kötü adamlarla uğraşır'' diyen Çiçek, şöyle devam etti: ''Bunu iyi anlamak gerekir. Devletin bu tür kuruluşlarının iki türlü görevi var. Birincisi, bir kısım olayları olmadan önce önlemek, ikincisi buna rağmen olaylar olduysa, ondan sonra faillerini bulup yargıya teslim etmek. Olaylar olmadan önce önleyecekse ki Türkiye güvenlik birimleri bir çok olayı kamuoyuna bile yansımayan, bugüne kadar önlemiştir. Olayın bu örgütlerin kendi görev ve sorumluluk çerçevesi içinde değerlendirilmesi gerekiyor. Düz bir mantıkla bunları değerlendiremezsiniz.'' Çukurca'da öldürülen teröristin Muş'taki taziye evine Türk bayrağı asılmasını değerlendiren Çiçek, ''Demek ki kaba değerlendirmelerle sonuç çıkarmak son derece yanlış. İnsanları, bölgeleri, grupları kategorize ederek değerlendirmek, böylesine hassas konularda son derece yanlış. Bu olay bile gösteriyor ki görmek istemeyenlere, bu ülkede yaşayan 74 milyon insan düşüncesi, kanaati, etnik kökeni ne olursa olsun, bir ve beraberdir'' diye konuştu. -Bedelli askerlik- Bedelli askerlik konusunda da açıklamalarda bulunan Çiçek, siyasi partilerin de bu konuda yardım etmek arzusunda olduklarını söyledi. Türkiye'nin savunma ihtiyacını kendi kaynaklarından temin ettiğini anlatan Çiçek, ''Kendi kaynaklarımızdan da nüfus artışı, eğitim durumu gibi benzer bir çok nedenle bu kaynağı nereye kadar tahsis ediyoruz? Bu hassas dengeyi tutturma noktasında çalışmalar oldu. Ümit ederim önümüzdeki günlerde bu denge bir yerde kurulmuş olur. Bu beklenti de karşılanır'' diye konuştu. -N.Ç Davası- Başka bir soru üzerine N.Ç davasına ilişkin kararla ilgili soruyu da yanıtlayan Çiçek, hukukun genel kuralına göre, bir suçun işlendiği tarihteki kurallara tabi olduğunu belirterek, şöyle devam etti: ''Eğer daha sonraki yasa sanığın lehine ise o uygulanır. Aleyhine ise yani suçun işlendiği tarihteki cezası 10 sene, sonradan 20 seneye çıktı ise siz 20 sene veremiyorsunuz. Bu evrensel hukuk kuralıdır. Ama o zaman 10 seneydi, sonraki 5 seneye düşürüldü ise sanık lehine olanlar uygulanıyor. Bu dosyada bildiğim, geçmiş, eski Ceza Kanunu'na göre, suç o tarihte işlendiği için. Tabii o dava uzayınca bu türlü sıkıntılar çıkıyor. Olay bir trajediye dönüşmüş durumda. Toplum haklı olarak buna infial gösteriyor. Çünkü 13 yaşındaki bir çocuğa bu kadar insanlık dışı ve insan olmayanların yapmış olduğu bir eylem. Hangi türlü niteleme yaparsanız bunlar hak eder.'' Cemil Çiçek, ''Yeni anayasada sizin gönlünüzden Başkanlık sistemi geçiyor mu?'' sorusuna da şu yanıtı verdi: ''Gönlümden geçen ayrı. Ama şimdi Komisyon Başkanı olduğuma göre, ben gönlümden geçenlerle değil, reel görüşler üzerinden bu süreci götürmemiz lazım. Biz daha işin usul kısmında, veri toplama, toplumun katılımlarını alma noktasındayız. Yani partilerimizin ortaya koyduğu bu manada, resmi olarak, 'ben şunu istiyorum, bunu istiyorum' tarzında taslak metinler henüz gelmedi. Bu metinler gelmeden bu ve benzeri konularda benim görüş bildirmem ne kadar doğru olur?''