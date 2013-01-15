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Politika

Çiçek: Benim için genel başkanların ve buradaki gurupların söylemi önemli

TBMM Anayasa Uzlaşma 2 no’lu yazım Komisyonu'nun, 'TBMM’nin Görev ve Yetkileri' başlıklı bölümünde AKP ve CHP arasında 'not' krizi yaşandı

15 Ocak 2013 22:13

Hülya Karabağlı/ Ankara

Uzlaşma Komisyonu, yarından itibaren her gün 10.30’da çalışma kararı aldı. Çalışmaların ucu açık olacak. “idare ve Kamu Hizmetleri” başlığı altındaki görüşler 21 Ocak pazartesi günü, “Yargı” görüşler  5 Şubat Salı gününe kadar TBMM Başkanlığı’na  teslim edilecek.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, muhalefetin tepkisine neden olan AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik olayında gerginliği yumuşattı. Toplantının bugünkü bölümünde Çiçek, komisyon üyelerine, “Benim için genel başkanların ve buradaki gurupların söylemleri önemli” dedi. Çiçek, komisyonun da buna itibar etmesinin iyi olacağını vurguladı. Ömer Çelik, son açıklamasında komisyona üç aylık bir süre biçmiş ve  komisyon üyelerinin eleştirilerine neden olmuştu.

Uzlaşma Komisyonu, yarından itibaren her gün 10.30’da çalışma kararı aldı. Çalışmaların ucu açık olacak. "İdare ve Kamu Hizmetleri” baylığı altındaki görüşler pazartesi gününe, “Yargı” görüşler  5 Şubat Salı gününe kadar TBMM Başkanlığı’na  teslim edilecek.

 

AKP ile CHP arasında ‘not’ krizi

 

TBMM Anayasa Uzlaşma 2 no’lu yazım Komisyonu’nun, “TBMM’nin Görev ve Yetkileri’ başlıklı bölümünde AKP ve CHP arasında ‘not’ krizi yaşandı. AKP, 'başkanlık sistemi’ önerdiklerini bu nedenle de fıkranın karşısına not düşeceklerini söyledi. CHP, AKP kanadına fıkranın karşısına  not düşülemeyeceğinde ısrarcı oldu. Tartışmaların ardından AKP ve CHP ‘madde notu’ düştü. AKP (b), (c), (ç)  bent hükümlerine  Başkanlık Sistemi  önerdiği için müzakeresine katılmamıştır” dedi. CHP’de , “Adalet  ve Kalkınma Partisi  notunda belirttiği  bentlerde  teklifte bulunmamış ve bu nedenle komisyon tarafından müzakere  edilmemiştir” diye madde notu düştü. “Kanunların Teklif Edilmesi ve Görüşülmesi” baylıkla madde de AKP, “başkanlık sistemi önrediği için müzakeresine katılmamıştır”  notu düştü.

 

'Cumhurbaşkanını Meclis seçsin'

 

“TBMM’nin görev ve yetkileri “bölümünde AKP Başkanlık sistemi nedeniyle devre dışı kalırken  CHP, MHP ve BDP kırmızı maddeleri yeşil yaptı. MHP’nin, Meclis’in cumhurbaşkanını seçmekle ilgili  önerisi kabul görmedi. Öneri kırmızı yazılarak paranteze alındı. Üç partinin anlaşma sağladığı fıkralar şöyle:

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görev ve yetkileri şunlardır:

-Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak

-Bakanlar kurulu ve bakanları denetlemek

-Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek

-Milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak

- Anayasa’nın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek

-Üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek. (BDP .özel  bir nisap öngörülmesine  karşı çıktı)

 

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