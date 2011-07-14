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Politika

ÇİÇEK, BDP'Lİ MİLLETVEKİLLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ TBMM (A.A)

14 Temmuz 2011 14:58

-ÇİÇEK, BDP'Lİ MİLLETVEKİLLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ TBMM (A.A) - 14.07.2011 - AK Parti ve BDP'li yöneticiler, dün yaptıkları toplantının ardından bugün yeniden bir araya geldi. TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in başkanlığında başlayan görüşmeye Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, AK Parti Grup Başkanvekilleri Nurettin Canikli ve Ahmet Aydın ile Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek; BDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ve Hasip Kaplan ile Siirt Milletvekili Gültan Kışanak katıldı. Görüşme, Başkanlık Divanı toplantı salonunda saat 11.00'da başladı. AK Parti ve BDP temsilcileri dün bir araya gelmiş, görüşmenin ardından yapılan açıklamada, karşılıklı olarak sunulan önerilerin değerlendirileceği açıklanmıştı.

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