-Çiçek: Bayram havasına ihtiyaç var TBMM (A.A) - 13.11.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Uzlaşma Komisyonunun, yeni bir anayasa yapmak ve bu süreci yönetmek gibi özel bir görevi olduğunu belirterek, ''Bunun dışına taştığımızda, başka konuları buraya getirdiğimizde esas konudan uzaklaşabiliriz'' dedi. TRT 1'de katıldığı ''Politik Açılım'' programında soruları yanıtlayan Çiçek, Van depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Önceki anayasalardan farklı olarak bu anayasanın ''hep birlikte'' yapılacağını dile getiren Cemil Çiçek, yeni anayasa ile ilgili web sayfası hazırladıklarını anımsattı. Çiçek, ''Kim bu sürece katkı vermek isterse herkesin görüşünü, düşüncesini, teklifini bekliyoruz'' diye konuştu. Derneklere, yüksek yargı organlarına, Mecliste temsil edilmeyen siyasi partilere, meslek kuruluşlarına, işçi konfederasyonlarına, memur sendikalarına, üniversitelere, yerel gazetelere ve televizyonlara ulaştıklarını ve bu sürece katkı vermeye çağırdıklarını aktaran Çiçek, 31 Aralık'a kadar düşüncesi olanlardan yazılı metin istediklerini söyledi. Çiçek, ''Siyaset kurumunun ayağına top bu kadar gelmişken bunu çözemezse siyaset kurumuna güven ne durumda olur?'' diye sordu. -''Gerginlikte sıkıntılar olabilir''- ''KCK tutuklamaları, tutukluluk süreleri ve yargıdaki kutuplaşmayla'' ilgili bir soru üzerine Çiçek, şunları kaydetti: ''Şu ana kadar komisyon üyesi 12 arkadaşımızla birlikte bu tarihi sürecin en iyi ve mutlu sonlanması için gayret sarf ediyoruz. Bizim dışımızdaki şartlar da bu sürece olumlu ya da olumsuz tesir eder. Onun için Anayasa çalışmalarında bir bayram havasına ihtiyacımız var. Gerginlik ortamında ister istemez bazı sıkıntılar olabilir. Komisyon olarak, kendimizi mümkün olduğu kadar bu tartışmalardan dışarda tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu tartışmaları yapacak partilerimizin yöneticileri, sözcüleri var. Bu tartışmaları onlar yapsın. Biz bu tartışmaları komisyona taşıdığımızda zaman kaybederiz. Buna dikkat etmeye çalışmamız gerekir. Bazı konularla ilgili düşüncesi, temennisi olanlar, bir konuyu gündeme getirmek isteyenler getirmiştir. Bazı komisyon üyesi arkadaşlarımız tutuklamalarla ilgili olarak 'burada bir karar alalım, yol temizliği yapalım eş zamanlı olarak' dediler. Bizim komisyonun özel bir görevi var. Bu süreci yönetmek ve yeni bir anayasa yapmak. Bunun dışına taştığımızda, başka konuları buraya getirdiğimizde esas konudan uzaklaşabiliriz. Bu söylenenler doğrudur. Biz de hak veriyor olabiliriz ama bunu partilerin başka mekanlarda, platformlarda, başka kişilerle tartışması lazım.''