T24 - Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, seçimlerin Türkiye’ye yakışır bir demokratik olgunluk içinde geçtiğini vurgulayarak, “Bayram gibi seçim yaptık ama bayram günü cenaze kaldırıyoruz. Bu beni üzüyor” dedi.



Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila'nın "Çiçek: ‘Bayram günü cenaze kaldırıyoruz’" başlığıyla yayımlanan (3 Temmuz 2011) yazısı şöyle:





Çiçek: ‘Bayram günü cenaze kaldırıyoruz’







Başbakan Yardımcısı Cemil çiçek, Meclis Başkanlığı için adaylığını koydu. Çiçek’in adaylığına partisinden en küçük bir itiraz olmadığı gibi CHP’den de bir itiraz gelmedi. Aksine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cemil Çiçek’in deneyimli bir siyasetçi olarak yasama organını en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını söyledi.





Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri kuşku yok ki Cemil Çiçek’i çok memnun etmiş durumda. Kemal Bey’in nezaketine teşekkür ediyor ve Meclis Başkanı adayı olarak bu desteği çok önemli buluyor.





Meclis Başkanı seçilmesi garanti görünen Cemil Çiçek’in üzüldüğü konu, CHP yemin etmediği için BDP’nin de boykot kararı aldığı için oy kullanamayacak olmaları.





Oy ihtiyacı yok ama





Çiçek’in Meclis Başkanı seçilebilmek için muhalefetin oy desteğine ihtiyacı yok. AKP’nin oyları başkan seçilmesi için garanti. Ancak, Meclis Başkanlığı gibi bir koltuğa sadece bir partinin oyları değil az veya çok diğer partilerin desteğiyle de oturmayı tercih ediyor.





Çiçek’in bu tercihinin altında her zaman uzlaşmacı ve uzlaştırıcı bir politikacı olmasının yanı sıra kuşku yok ki, Meclis Başkanlığı’nın objektif, bütün partilere eşit mesafede durma sorumluluğu ve bekleyen çok önemli sorunların bulunması gibi faktörler var.





Tutuklu milletvekilleri, yeni anayasa gibi uzlaşmayı zorunlu kılan sorunların çözümünde Meclis Başkanı olarak Cemil Çiçek’in katkısı büyük olur. Çiçek, bu katkıyı verirken muhalefet partilerinden de destek almış bir Meclis Başkanı olursa, elbette çok daha geniş bir hareket alanı bulacağına ve eli daha güçlü bir biçimde uzlaşma formülleri üretebileceğine inanıyor.





“Bayram günü cenaze”





Cemil Çiçek, adaylık başvurusu yaptıktan sonra CHP’ye yeni bir sayfa açalım çağrısında bulundu. Bu çağrı, CHP’nin yarın Meclis’e gelmesi, yemin etmesi, Başkanlık seçimi için oy kullanması ve tutuklu milletvekilleri başta olmak üzere sorunlara birlikte çözüm aranması mesajlarını içeriyor. “Yeni sayfa açalım” ifadesi “birlikte çözelim” anlamında yapılmış bir çağrı.





Çiçek’in bu konuyu, “Elbette sorunlara birlikte çözüm aramamız gerekiyor. Çözümü arayacağımız yer de kuşkusuz TBMM’dir. Meclis normal çalışma düzenine girerse sorunlara daha hızlı ve uzlaşma içinde çözüm bulabiliriz” biçiminde değerlendirdiği kulislere yansıdı.





Ayrıca Çiçek’in seçimlerin Türkiye’ye yakışır bir demokratik olgunluk içinde geçtiğini vurgulayarak, “Bayram gibi seçim yaptık ama bayram günü cenaze kaldırıyoruz. Bu beni üzüyor” yorumunu yaptığı da yine kulislere yansıyan haberler arasında.





“Önce Meclis’e girmeliyiz”





Çiçek, “Eğer sorunları uzlaşmayla çözmek istiyorsak önce Meclis’e girmeliyiz, Meclis’i normal düzeninde çalıştırmalıyız” görüşünü de dillendiriyor. Çiçek’in çağrısı ve beklentisi CHP’nin yemin ederek Meclis Başkanlığı seçimleriyle birlikte çalışmalara katılması, çözüm önerilerini gündeme getirmesi ve birlikte çözüm araması.





Çiçek’in, “Cumhuriyeti kuran partiyiz, diyen CHP’nin bu sorumlulukla hareket etmesini” beklediğini de ifade ettiği belirtiliyor.





Çiçek, Meclis Başkanlığı koltuğuna, iktidar ve başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinin oylarıyla da oturmasının, uzlaşma zemini oluşmasına ve çözüm formülleri üretilmesine büyük katkı sağlayacağını düşünüyor.





Çiçek, yeni anayasa başta olmak üzere önemli sorunlara çözüm arayacak Meclis’te başkanlık koltuğuna böyle bir destekle oturmak istiyor. Böyle bir desteğin, Meclis Başkanı’nın inisiyatif üstlenmesi gereken konularda daha güçlü bir konum sağlayacağına inanıyor.





Çiçek, CHP’nin tutumunu pazartesi gününe kadar gözden geçirmesini bekliyor. Bu konuda temasa ve diyaloğa açık duruyor.







