Çiçek: Başörtüsü sorunu Meclis’te çözülür

Meclis Başkanı Cemil Çiçek, partilerin iç politika malzemesi yapmaması durumunda başörtüsü sorununun Meclis'te çözülebileceğini söyledi.



TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Milliyet gazetesinin sorularını yanıtladı.

Başörtüsü sorununun Türkiye'de belli bir olgunluğa geldiğini belirten Çiçek, "Üniversitelerde başörtüsü konusunda yasal bir düzenleme yapılmadı ancak 5 sene evvelinin sorunları yok" şeklinde konuştu.

Çiçek "Meclis başörtülü vekile hazır mı?" sorusuna "O olgunluğa ulaştık, çözüm bizim elimizde" yanıtını verdi.

Cemil Çiçek, yeni anayasa konusunda ise sitemde bulundu.

“Güneş batmak üzere” diyen Meclis Başkanı Çiçek "Siyaset kendi kravatını bağlayamazsa, kendisi tartışılır hale gelir. Bu doğru değil" ifadelerini kullandı.