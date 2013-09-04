T24 LogoT24 Logo
Politika

Çiçek: Başörtüsü sorunu Meclis’te çözülür

Cemil Çiçek, başörtüsü sorunun partilerin iç politika malzemesi yapmaması durumunda Meclis’te çözülebileceğini ifade etti

04 Eylül 2013 14:08

Meclis Başkanı Cemil Çiçek, partilerin iç politika malzemesi yapmaması durumunda başörtüsü sorununun Meclis'te çözülebileceğini söyledi.
 
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Milliyet gazetesinin sorularını yanıtladı.

Başörtüsü sorununun Türkiye'de belli bir olgunluğa geldiğini belirten Çiçek, "Üniversitelerde başörtüsü konusunda yasal bir düzenleme yapılmadı ancak 5 sene evvelinin sorunları yok" şeklinde konuştu.

Çiçek "Meclis başörtülü vekile hazır mı?" sorusuna "O olgunluğa ulaştık, çözüm bizim elimizde" yanıtını verdi.

Cemil Çiçek, yeni anayasa konusunda ise sitemde bulundu.

“Güneş batmak üzere” diyen Meclis Başkanı Çiçek "Siyaset kendi kravatını bağlayamazsa, kendisi tartışılır hale gelir. Bu doğru değil" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

cemil çiçektbmmbaşkanmeclisbaşörtüsüçözüm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24