-Çiçek, Başkanvekilleriyle bir araya geldi TBMM (A.A) - 03.10.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Meclis Başkanvekilleriyle bir araya geldi. TBMM Başkanvekilleri Sadık Yakut, Mehmet Sağlam, Güldal Mumcu ve Meral Akşener'in katıldığı toplantıda, İçtüzük ile ilgili uygulamalar ele alındı. TBMM Başkanvekili Yakut, İçtüzüğün uygulanmasında Meclis Başkanvekilleri arasında yer yer farklılıkların söz konusu olduğunu, toplantıda bunların tespit edildiğini belirterek, farklı uygulamaların en aza indirilmesi, uygulamalarda birlikteliğin sağlanması temelinde bir toplantı gerçekleştiğini söyledi. -Diğer görüşmeleri- TBMM Başkanı Çiçek, yarın da 17 ihtisas komisyonunun başkanlarıyla görüşecek. Çiçek'in, daha sonraki randevusu uluslararası komisyonların başkanlarıyla olacak. Çiçek, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi, NATO Parlamenter Asamblesi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Türkiye - AB Karma Parlamento Komisyonu, İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği, Asya Parlamentoları Asamblesi, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi, Parlamentolararası Birlik Grubu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi, Akdeniz Parlamenter Asamblesi ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi'nin başkanlarıyla bir araya gelecek. Son olarak Çiçek'in, AK Parti, CHP, MHP ve BDP grup başkanvekillerini davet ederek, yeni yasama yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. TBMM Başkanı Çiçek, TBMM Başkanvekilleri, katip üye ve idare amirlerinin yer aldığı Başkanlık Divanı'nı da Ekim ayı ortasında toplayacak, Meclisin gündemindeki konular ele alınacak.