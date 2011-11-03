-Çiçek: Basına büyük görevler düşüyor İSTANBUL (A.A) - 03.11.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, etrafındaki ülkeler için örnek gösterilen Türkiye'nin, bu tarihi süreçten başarıyla çıkabilmesinde yazılı ve görsel basının temsilcilerine de büyük görevler düştüğünü belirterek, ''Sizlerden bu sürece destek olmanızı, halkın katılımını teşvik etmenizi ve Komisyonun tıkandığı yerlerde yol gösterici olmanızı bekliyoruz. Bizim gerçekten buna ihtiyacımız var'' dedi. Çiçek, basın yayın kuruluşlarının genel yayın yönetmenleri ile anayasa çalışmalarına ilişkin Dolmabahçe Sarayı'nda, bilgilendirme toplantısında bir araya geldi. Dünya örneklerine bakıldığında da anayasa yapım sürecinin kolay olmadığının görüldüğünü anlatan Çiçek, bütün bu zorluklara rağmen, son yıllarda birçok ülkenin yeni anayasa yapmayı başardığını, hiçbir zorluğun, toplumları, çağın gereklerine uygun, özgürlükleri güvence altına alan anayasa yapmaktan vazgeçirmediğini, Türkiye'yi de vazgeçirmemesi gerektiğini söyledi. Gazeteci gözüyle bakıldığında, komisyondaki uzlaşmadan ziyade anlaşmazlıkların haber değeri taşıdığının düşünülebileceğini anlatan Çiçek, şöyle devam etti: ''Amacımız üzüm yemek olmalıdır, bağcıyı döven haberler hem komisyon üyelerini hem de toplumun motivasyonunu olumsuz etkileyebilir. Vatandaşlarımız, yeni anayasa sürecini sizler aracılığıyla takip etmektedir. Sabah gazetelere ve akşam televizyon haberlerine baktığında yeni anayasa umudunu yitirmemelidir. Burada hiç şüphesiz siz basın mensuplarına görev düştüğü kadar siyasi partilerimiz, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarına da önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir.'' Özellikle Türkiye'nin her tarafında yaygın teşkilatları bulunun siyasi partilerin, meslek örgütlerin, sivil toplum kuruluşlarını bu ve benzer toplantıları, Anadolu'nun her tarafında yapmalarını isteyen Çiçek, ''Buradan çağrıda bulunuyorum. Bu süreci birlikte götürelim ve olumlu bir katkı verelim'' dedi. -''Vatandaş da görüş bildirebilecek''- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yeni anayasa konusundaki çalışmalar kapsamında yeni anayasa için zengin içerikli bir web sayfası hazırladıklarını belirterek, sayfada 1876'dan bugüne anayasa metinleri, 1982 Anayası'nda yapılan değişiklikler, bunların komisyon raporları ve Genel Kurul tutanakları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan anayasa taslakları, raporlar ve dünya anayasaları, basında çıkan haber ve yorumlar, bundan sonra da yorum ve haberleri derlemeye devam edeceğiz, anayasa ve anayasa yapım sürecine ilişkin bağlantılar ile Uzlaşma Komisyonunun çalışmaları hakkında bilgiler yer aldığını söyledi. Web sayfasının, vatandaşların internet üzerinden görüş bildirmelerine de imkan sağladığını belirten Çiçek, teknolojinin bütün imkanlarından faydalanarak, vatandaşları yeni anayasa yapım sürecine dahil etme gayreti içinde olduklarını kaydetti. Cemil Çiçek, geçen 3 hafta içinde TBMM içinden 1600, dışından da 2100 kişi olmak üzere toplam 3700 kişinin web sayfasını ziyaret ettiğini, Meclis dışından 1100 kişinin görüş ve önerilerini e-posta yoluyla gönderdiğini anlattı. Bu görüşlerin, TBMM uzmanları ve siyasi parti grupları tarafından görevlendirilecek kişiler tarafından tasnif edilip, özetlendikten sonra, Komisyon üyelerinin bilgisine sunulacağını ve değerlendirileceğini belirten Çiçek, ayrıca İçişleri Bakanlığı Dernekler Masasından aldıkları 14 bin dernekle ilgili olarak da çağrı metni hazırladıklarını, bunu da yarın kendilerine ulaştırmak için yollayacaklarını aktardı. Toplantıya, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk ile aralarında Agos, Jamanak, Şalom ve Apoyevmatini'nin de bulunduğu 33 gazete, 5 ajans, 3 dergi, 2 yabancı gazete ve 31 televizyonun temsilcileri davet edildi.