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Politika

Çiçek: Başbuğ'a güzel bir yanıt verdim!

Başbuğ’un esprisine güzel bir yanıt verdiğini belirten Bakan Çiçek, 'Ama ben bunu söylemeyeceğim. Aktarana sorun' dedi

07 Kasım 2008 02:00

Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, salı günü Eğirdir Dağ Komando Okulu’nda G-3 piyade tüfeğiyle yapılan atışlardan geriye kalan iki boş kovanı hatıra olarak alması üzerine, Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ’un, “Aman dikkat et, iyi sakla, Ergenekon’dan içeri girersin” diyerek yaptığı espriye yanıt verdiğini söyledi

Akşam gazetesinde yer alan haberle ilgili dün TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çiçek, Başbuğ’un esprisine kendisinin de güzel bir yanıt verdiğini belirterek, şunları kaydetti:
“Ama ben bunu söylemeyeceğim. Onu kim aktardıysa gidip ona sorun.”
Çiçek’in Eğirdir gezisinin ardından yapılan AKP MYK toplantısına da boş kovanları getirdiği ortaya çıktı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Çiçek, üyelere Eğirdir gezisini anlatarak, “Askerlerimiz iyi bir eğitimden geçiriliyor” yorumunu yaptı.

‘Gurur duyduk’

Milliyet’e de gezinin çok faydalı olduğunu, komutanlarımız ve askerlerimizle gurur duyduklarını belirten Çiçek, dün Show TV Ana Haber Bülteni’nde ise konuya ilişkin şunları kaydetti:
“Ben, dar kapsamlı bir ziyarette olup biteni dışarıda açıklamak gibi bir gayri ciddilik içinde olmam. Eğer böyle bir latife olduysa, muhakkak karşılığında da bir şeyler verilmiş olabilir. O haberi kim verdiyse, fikir namusu gereği geri kalan kısmını da söylemiş olması gerekir. Dışarıya verilmemesi gereken bazı ayrıntılar veriliyorsa, ortada düşündürücü bir husus vardır. Ben hâlâ o ziyaretin sorumluluğunu üzerimde taşıyorum.”

Başbuğ'dan hükümete Ergenekon dokundurması!

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