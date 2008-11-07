Çiçek: Başbuğ'a güzel bir yanıt verdim!

Akşam gazetesinde yer alan haberle ilgili dün TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çiçek, Başbuğ’un esprisine kendisinin de güzel bir yanıt verdiğini belirterek, şunları kaydetti:“Ama ben bunu söylemeyeceğim. Onu kim aktardıysa gidip ona sorun.”Çiçek’in Eğirdir gezisinin ardından yapılan AKP MYK toplantısına da boş kovanları getirdiği ortaya çıktı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Çiçek, üyelere Eğirdir gezisini anlatarak, “Askerlerimiz iyi bir eğitimden geçiriliyor” yorumunu yaptı.Milliyet’e de gezinin çok faydalı olduğunu, komutanlarımız ve askerlerimizle gurur duyduklarını belirten Çiçek, dün Show TV Ana Haber Bülteni’nde ise konuya ilişkin şunları kaydetti:“Ben, dar kapsamlı bir ziyarette olup biteni dışarıda açıklamak gibi bir gayri ciddilik içinde olmam. Eğer böyle bir latife olduysa, muhakkak karşılığında da bir şeyler verilmiş olabilir. O haberi kim verdiyse, fikir namusu gereği geri kalan kısmını da söylemiş olması gerekir. Dışarıya verilmemesi gereken bazı ayrıntılar veriliyorsa, ortada düşündürücü bir husus vardır. Ben hâlâ o ziyaretin sorumluluğunu üzerimde taşıyorum.”