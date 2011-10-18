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Politika

Çiçek, Bakan Şahin'e başsağlığı diledi TBMM (A.A)

18 Ekim 2011 21:10

-Çiçek, Bakan Şahin'e başsağlığı diledi TBMM (A.A) - 18.10.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Bitlis'in Güroymak ilçesinde teröristler tarafından düzenlenen mayınlı saldırıda, 5 polis memurunun şehit olması, 2 vatandaşın da hayatını kaybetmesi nedeniyle İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e başsağlığı mesajı gönderdi. Mesajında, ''eli kanlı canilerin, saldırılarını devam ettirdiğini'' ifade eden Çiçek, şunları kaydetti: ''Sivil, asker, kadın çocuk ayrımı yapmaksızın, iş edindikleri vahşetlerini sergileyen bu canilerin, bugün de Bitlis ilimizin Güroymak ilçesinde mayın tuzağıyla saldırdıklarını öğrenmiş bulunmaktayım. Anadolu coğrafyasındaki bin yıllık muhabbetimizi zehirlemek isteyen bu caniler, patlattıkları mayınla polis teşkilatımızın beş güzide evladını şehit etmişler ve biri minik yavrumuz olmak üzere iki vatandaşımızın canına kıymışlardır. Aynı saldırıda çok sayıda vatandaşımız da yaralanmıştır. Şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, güvenlik teşkilatına ve milletimize başsağlığı diliyorum. ''

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