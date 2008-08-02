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Sağlık

Çiçek Bahçesi

Çocuğunuzla birlikte hazırlayabileceğiniz bu lezzetli bisküviler gerçekten harika...

02 Ağustos 2008 03:00

Çocuğunuzla birlikte hazırlayabileyeceğiniz bu lezzetli bisküviler gerçekten harika...

Hazırlama süresi: 45 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

4 kişilik

Gerekli malzeme

250 gr. tereyağı
3.5  su bardağı un
1 su bardağı pudraşeker
1 paket vanilya
Renkli gıda boyası

Hazırlanışı

Bu tarifi bırakın çocuğunuz hazırlasın. Ancak bu arada sizin de yardım etmeniz gereken yerler olacaktır. Tereyağını eritip ılınmaya bırakın. Çocuğunuz pudraşekerini ekleyip mikserle beyazlaşana kadar çırpabilir. Elenmiş unu ve vanilyayı ekleyip şekil alabilecek kıvama gelene kadar yoğurmalı. Hamuru iki ya da üç parçaya bölüp bir parçasına istediği 1 tutam gıda boyası eklemeli. Gıda boyasının hamura iyice bulaşması için bir süre daha yoğurma işlemine devam etmeli. Her iki renkteki hamuru merdaneyle yarım santim kalınlığında açması için ona siz yardım edebilirsiniz. Hamurdan biri daha küçük olmak üzere iki kalıpla hamuru kesebilir. Hamurlardan daha küçük olanları büyük olanların üzerine dizip yağlanmış fırın tepsisine dizebilir. Önceden ısıtılmış 170 derecedeki bir fırını tepsiye yerleştirme işlemini siz yapmalısınız. Tam 20 dakika sonra bisküviler pişmiş olacak.

(Lezzet)



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