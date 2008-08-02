Çiçek Bahçesi

Çocuğunuzla birlikte hazırlayabileyeceğiniz bu lezzetli bisküviler gerçekten harika...



Hazırlama süresi: 45 dakika



Pişirme süresi: 20 dakika



4 kişilik



Gerekli malzeme



250 gr. tereyağı

3.5 su bardağı un

1 su bardağı pudraşeker

1 paket vanilya

Renkli gıda boyası



Hazırlanışı



Bu tarifi bırakın çocuğunuz hazırlasın. Ancak bu arada sizin de yardım etmeniz gereken yerler olacaktır. Tereyağını eritip ılınmaya bırakın. Çocuğunuz pudraşekerini ekleyip mikserle beyazlaşana kadar çırpabilir. Elenmiş unu ve vanilyayı ekleyip şekil alabilecek kıvama gelene kadar yoğurmalı. Hamuru iki ya da üç parçaya bölüp bir parçasına istediği 1 tutam gıda boyası eklemeli. Gıda boyasının hamura iyice bulaşması için bir süre daha yoğurma işlemine devam etmeli. Her iki renkteki hamuru merdaneyle yarım santim kalınlığında açması için ona siz yardım edebilirsiniz. Hamurdan biri daha küçük olmak üzere iki kalıpla hamuru kesebilir. Hamurlardan daha küçük olanları büyük olanların üzerine dizip yağlanmış fırın tepsisine dizebilir. Önceden ısıtılmış 170 derecedeki bir fırını tepsiye yerleştirme işlemini siz yapmalısınız. Tam 20 dakika sonra bisküviler pişmiş olacak.



(Lezzet)







