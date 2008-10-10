Çiçek: Artık biri bizi gözetliyor

Hakkari’nin Aktütün Karakolu'na yapılan terörist saldırıdan sonra terörle mücadele konusunda alevlenen tartışmalar ve bazı komutanların olaya duyarsız kaldığı yönündeki iddialara hükümet kanadından cevap geldi.



Hükümet sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı ve aynı zamanda Terörle Mücadele Yüksek Kurulu Başkanı Cemil Çiçek, NTV’ye verdiği özel röportajda MHP lideri Devlet Bahçeli’nin tampon bölge önerisi, dün toplanan Terörle Mücadele Kurulu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aydoğan Babaoğlu hakkındaki basında çıkan haberleri yorumladı. İşte Çiçek’in konuşmasından satır başları:



* Hükümetin gündeminde bugün terör baş sıradadır. Kimin ne tedbiri varsa dikkate alıyoruz. Ancak tampon bölgeden kasıt kendi sınırınız içinde değil, dışarıda, başka bir ülkenin sınırlarında hâkimiyeti kast eder. Bunun konuşulması lazım tabi ki. Bu gündeme gelecekse metodları konuşulmalı.



* Biz Irak’ın bütünlüğünden yanayız. Her ne kadar bir hükümet var gibi görünse de, ABD fiilen oradaki hava sahası ve egemenliğin sahibidir. Bu konu onlarla görüşmeden bir şey yapılamaz.



* Bu konunun AB ve başka türlü boyutları var. Biz terör konusunda hem gerçekleri konuşmalı hem de gerçekçi konuşmalıyız. Bu değerlendirmeleri yapanlar tam açık konuşmuyor. Bir kısım fiziki tedbirler öne sürüyorsanız o bölgeyi bilmeniz lazım. Birileri İsrail gibi duvar örelim diyor. Bu tür tedbirler onun aklına geliyorsa, 40 yıldır bu işle uğraşanların da aklına gelmiştir. Demek ki gerçekçi değil. Terörle ilgili konuşanlar Ankara’nın İstanbul’un lüks otellerinden konuşuyor. Gerçekler göz ardı ediliyor.



* Tedbir diye geliştirilen unsurlar bir taraftan doğru görülse de başka taraftan yanlış olabilir. Bunlar ülkeyi maceraya sürükler. Bir kısım oraya girelim diyor, bir kısım ise orası bataklık, girmeyin diyor. Terörle Mücedele toplantısında ne konuştuğumuzu söyleyemem. Ancak tampon bölge gibi görüşleri söyleyenlere saygı duyuyoruz ama biz gerekli tedbirleri alıyoruz.



ÖCALAN'LA BENİM ZAMANIMDA GÖRÜŞÜLMEDİ



Cemil Çiçek, Hürriyet gazetesinde Ertuğrul Özkök’ün bugün yeniden gündeme getirdiği ve MİT Müsteşarı Emre Taner’in daha önceki görevleri sırasında İmralı’ya giderek, Abdullah Öcalan’la görüştüğünü söylediği haberleri üzerine konu hakkında bilgisi olmadığını, kendi görevi sırasında Öcalan’la yalnızca yasal hakkı olan kişilerin görüştüğünü söyledi.



PKK ile mücadelede en büyük engelin teröre verilen dış destek olduğunu söyleyen Çiçek, “Uluslararası dayanışma şart. Türkiye’de terörün neden çözülemediğinin cevabı dış destektir. Türkiye teröristlerini bir takım ülkelerden istiyor ve daha doğru dürüst bir teslimat olmadı. Çünkü bu kişiler uluslararası koz olarak kullanılıyor” dedi.



KOMUTANA İMALI MESAJ



Cemil Çiçek, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aydoğan Babaoğlu’nun PKK baskını yapıldığı sırada golf oynaması ve olaydan çok geç haberdar olması üzerine gündeme gelen eleştirilerle ilgili de ince eleştirilerde bulundu. Babaoğlu’nun istifası istendiği yönündeki haberler hatırlatıldığında Çiçek, bu konuda tarafların konuştuğunu ve kamuoyunun tatmin olup olmadığının ortada olduğunu söyledi. Çiçek, halkın her şeyden haberdar olduğunu ima ederek “ Artık biri bizi gözetliyor. Herkes ona göre davranmalı. Bu konuda sorular soruldu ve cevaplar verildi” yorumunu yaptı.



