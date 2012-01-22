-Çiçek: ''Anayasa'nın son kullanım tarihi de geçti'' KONYA (A.A) - 22.01.2012 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yeni anayasa yapımı çalışmalarını değerlendirirken, ''Artık bu Anayasa'nın Türkiye'yi geleceğe taşımasına gerçekten imkan yoktur. Bana göre, son kullanım tarihi de geçmiştir'' dedi. Çiçek, aralarında TOBB'un da bulunduğu sivil toplum örgütlerince oluşturulan Anayasa Platformu'nun ''Türkiye konuşuyor'' toplantılarının Konya Dedeman Otel'de gerçekleştirilen toplantısına katıldı. Toplantının açılışında konuşan Çiçek, bu toplantılara konuşmak için gelmediklerini, konuşacak olanın vatandaşın kendisi olduğunu söyledi. Devletin sahibi olanın da Anayasa'nın sahibi olanın da vatandaş olduğunu ifade eden Çiçek, ''Anayasa, vatandaşın devletten beklentilerinin hukuki şekilde düzenlenmesinden ibarettir. Onun için bizim ne söylediğimizden çok vatandaşın ne söylediği ve ne söyleyeceği önemlidir. Bunu gerçekten görmek istiyoruz, merak ediyoruz. Mümkünse tüm Türkiye'deki tüm vatandaşlarımızın, toplumun tüm kesimlerinin bu sürece katkı vermesini istiyoruz'' dedi. -''Biz yeni bir Anayasa yazmıyoruz, yeni bir Anayasa yapıyoruz'' Çiçek, bu toplantılar için ''konuşuluyor ama herkes bildiğini okuyor'' kanaatine varılmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Herkes bildiğini okumayacak. Biz bu defa milletin okuduğunu okumak istiyoruz. Millet ne diyorsa onu görmek istiyoruz, Anayasa'ya yansıtmak istiyoruz. Mümkün olan en kısa sürede görüşlerinizi, doğrudan doğruya bizlere iletin. Biz yeni bir Anayasa yazmıyoruz, yeni bir Anayasa yapıyoruz. Yeni bir Anayasa yazacak olsaydık; 12 kişilik komisyon Ankara'da oturur, uzmanlardan da destek alır, taslak bir metin ortaya çıkarır, onları da önünüze sunardık. Kabul edersiniz ya da etmezsiniz.. Bu yolun yanlış olduğunu hep beraber gördük. Çektiğimiz sıkıntılar da biraz bu yöntemden kaynaklanıyor. 30 yıldır Anayasa tartışması yapan bir toplumun, enerjisini boşa götürdüğü kanaatini taşıyorum. Ama artık enerjimizi boşa tüketmeyelim.'' -''Mevcut Anayasa'nın son kullanım tarihi geçmiştir'' Yeni bir Anayasa yaparken milletin düşüncesinin, kanaatinin önemli olduğunu dile getiren Çiçek, şöyle devam etti: ''Onun için bu toplantılar bizim için yol gösterici olacaktır. Artık bu Anayasa'nın Türkiye'yi geleceğe taşımasına gerçekten imkan yoktur. Bana göre, son kullanım tarihi de geçmiştir. Meclis'te 4 siyasi parti vardır. 5 konuda siyasi parti yetkilileri anlaştılar. Anlaştığımız konulardan biri Türkiye'nin yeni bir Anayasa'ya ihtiyacı olduğudur. Anlaştığımız ikinci konu bu yeni Anayasayı bu Meclis yapacaktır. Bu Meclis'in yetkili olup olmadığı noktasındaki fantezi düşünceler, 4 siyasi partimizin kabul etmediği bir düşüncedir. Anayasayı bu Meclis yapacaktır inşallah. Üçüncüsü bir uzlaşma komisyonu yolu ve yöntemiyle bu Anayasa hazırlanacak. Meclis'te 4 siyasi parti var. Meclis'teki temsil oranları farklı olmasına rağmen, 4 partimizden eşit sayıda üyeyle biz bu işi yapacağız. Dördüncüsü bu işin başkanlığını Cemil Çiçek değil Meclis Başkanı yapacak. Beşinci konu da bu Anayasayı görüş birliği içinde hazırlayacağız. Onun için 4 siyasi partimizin görüş birliği içinde bir Anayasa yapma borcu ve yükümlülüğü vardır milletimize karşı. Hedefimiz, çabamız, gayretimiz, 2012 yılının sonuna geldiğimizde bu Anayasayı milletimize armağan etmektir. Meclis'in itibarının yükseltilmesinde, siyaset kurumunun itibar kazandırılmasında, Türkiye'nin her sorununun Meclis'te çözüleceği yolundaki kanaati ve inancı değiştirmek noktasında yeni Anayasa, bizim de en önemli dayanaklarımızdan birisini oluşturacaktır.''