Çiçek: Anayasa Uzlaşma Komisyonu tatilde de çalışacak

Hülya Karabağlı

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, bugün Başbakan Tayyip Erdoğan’la 1 buçuk saatlik görüşmesinin ardından Meclis’te bir basın toplantısı düzenledi. 19 Ekim 2011 tarihinde itibaren Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun geldiği noktayı özetleyen Çiçek, komisyonun yola devam edeceğini söyledi. Çiçek, “Bundan sonra bir mazeret yok. Bütün mazeretleri bir kenara koyarak çok yoğun çalışmalıyız” sözleriyle dört siyasi partiye bundan sonrasını yol haritasını çizmiş oldu. “450 günde 449 saat çalışma tatmin edici değildir. Her gün 1 saatle anayasa sorunu nu çözemeyiz” diyen Çiçek, genel başkanlara verdikleri destekten dolayı da teşekkür etti.

Çiçek’in basın toplantısındaki değerlendirmeleri şöyle:

‘Yeni anayasa su götürmez’

“19 Ekim 2011’den bu yana yeni Anayasa hazırlamakla ilgili çalışma yaptık. Yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu su götürmez. Yeni bir anayasa bir toplumsal talep olmanın ötesinde bir zaruret haline gelmiştir. 1 Mayıstan itibaren bugüne 450 gün geçti. 1610: partilerimizden gelen teklifleri müzakere ederek 177 madde müzakere edildi. 450 günde 183 toplantı yapıldı. 449 saat çalışma yapıldı. Bir güne bir saat düşüyor. 48 maddede görüş birliğine varıldı. AK Parti’nin şerh koyduğu madde sayısı 19.”

‘Herkes kırmızı çizgisinde ısrar ederse olmaz’

“Şerhler başta olmak üzere herkesin görüşlerini tekrar gözden geçirmesi lazım. Herkes kendi kırmızı çizgisinde ısrar ederse bu uzlaşma olmaz. Bu komisyonun ismi Uzlaşma Komisyonu’dur. Masa Anayasa’nın önüne geçerse bu milletin beklentisi olmaz. Politik tartışmaya meydan vermeden sonlandırmak istiyorsak daha yoğun çalışmak gerekir.”

'450 günde 449 saat tatmin edici değil'

“450 günde 490 saat çalışma tatmin edici değildir. Her gün 1 saatle Anaysa sorununu çözemeyiz. Bütün mazeretleri bir tarafa bırakıp daha yoğun bir çalışmayla milletin beklentisini karşılamamız gerekir.”

'Liderler turuna çıkmayacağım'

“Bir daha liderler turuna çıkmayacağım. Şu andan itibaren komisyonun başka bir mazereti yoktur. Kimsenin artık mazereti yok. 1 üye katılsa da komisyon çalışabilir. Cumartesi Pazar demeden çalışacağız. 48 maddede mutabakat olması önemli. Demek ki daha yoğun bir çalışmayla herkesin kendi beklentilerini yeniden gözden geçirerek daha fazla mutabakat sağlanabilir.”

'Komisyonun tatile girmesi söz konusu değil'

“ Yarın saat 13.30’da komisyonu toplantıya çağıracağım. Bana göre komisyonun tatile girmesi söz konusu olamaz. Görüşmelerimden çıkan sonuç budur.”

Salonun ışıkları gece yarısına kadar yanmalı

“Toplantı salonunun ışıklarının gece yarısına kadar yanması lazım. Genel kurul nasıl gece yarısına kadar çalışıyorsa; artık biz de daha fazla çalışacağız.”

Başkanlık sistemi de soruldu

Çiçek, gazetecilerin AKP’nin Başkanlık önerisine ilişkin bir soruya, “ Hepsini burada konuşacaklar. Herkes illa da benim dediğim olacak derse Anayasa olmaz. Herkesin taleplerini yeniden gözden geçirmesi lazım” yanıtı verdi.

Çiçek, belli bir çalışma süresi olup olmadığı sorusunu da, “Hayır iş uzayınca şerre dönüşür. Uzatmanın da bir manası yok. Süreyi yürüyüşümüz tayin eder” dedi. Çiçek, “Liderlerle pazarlığa gitmedim. İradesi olduğuna göre herkes devam etsin diye gittim. Herkes taleplerini gözden geçirecek.”