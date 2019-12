-ÇİÇEK: ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ EN ACİL KONU İSTANBUL (A.A) - 21.07.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Anayasa'nın değişmesi ve meselenin önümüzdeki günlerde gündeme gelmesi gerektiğini belirterek, ''Anayasa değişikliği, Türkiye'nin en acil, en önemli konusudur'' dedi. Cemil Çiçek, MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan ve Yönetim Kurulu üyelerini, Dolmabahçe'deki Milli Saraylar Daire Başkanlığı'nda kabulü sırasında yaptığı konuşmada, anayasa değişikliğine değindi. Anayasa'nın değişmesi ve meselenin önümüzdeki günlerde gündeme gelmesi gerektiğini ifade eden Çiçek, ''Anayasa değişikliği, Türkiye'nin en acil, en önemli konusudur'' dedi. Çiçek, siyasi partilerin, Meclis grup toplantılarının canlı yayınlanmaması yönündeki karara gösterilen tepkilerle ilgili, ''Türkiye açık toplum. Burada bile çok sayıda kamera, önümde çok sayıda mikrofon var. Türkiye'de hiç kimsenin görüşünün kısıtlanması söz konusu olamaz'' dedi. Çiçek, yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın, Türkiye'nin sorunlarına yakın ilgi duymuş, bu konuda çalışmalar yapan ve sorunların çözümüne yönelikte birçok raporlar hazırlayan önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti. Türkiye'nin de bu tip çalışmalara, sorunların tespiti, çözümü ve çözümlerin denetimi açısından ihtiyaç duyduğunu ifade eden Çiçek, şöyle devam etti: ''Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve millet olarak hepimizin birlikte çözüm araması, birlikte gayret edip çözümleri bulup uygulamaya koyması gereken bir dönem. Üstelik bunları geciktirmek gibi bir lüksümüz yok. Artık bu sorunları daha fazla öteleyemeyiz. Birlikte bunları bir noktaya getirmemiz gerekiyor, hem Meclisteki siyasi partilerimiz hem Meclis dışındaki partilerimiz hem de sivil toplum kuruluşları olarak.'' -''ANAYASA'NIN BİR AN EVVEL DEĞİŞMESİ GEREKİYOR''- Yeni bir anayasa konusunun gündemde olduğunu belirten Çiçek, şunları söyledi: ''Yeni bir anayasayı, elbette Meclisteki partiler gerçekleştirecek ancak iş o noktaya gelinceye kadar da bu sürecin içerisinde sivil toplum kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının aktif bir şekilde yer alması lazım ki bir temel uzlaşı metni olan anayasayı birlikte yapalım. Önümüzdeki dönemde bu konu ümit ediyorum gündeme gelecektir. Çok da fazla gecikmeden gelmesi gerekiyor. Zaman aleyhimizde işler. Sizlerin de bu manada bu sürece aktif katkınızı bekliyoruz. Siyasi partilerimiz, Mecliste bunlardan azami ölçüde istifa ederiz ve etmeliyiz. Karşılaştığımız başka türlü problemler, hepimizi üzen, zaman zaman yüreğimizi yakan birçok konunun temelinde de bu Anayasa'daki çarpıklıklar, dengesizlikler, önceliklerdeki çağın gereklerine uymayan hususlar olmak üzere birçok husus yatmaktadır. Onun için bu Anayasa'nın bir an evvel değişmesi gerekiyor. Bu, hem siyasi partilerin taahhüdüdür hem de bu dönemin parlamenterleri olarak millete karşı olan borcumuzdur.'' ''Artık ileri demokrasi çağında, güçlü demokrasi çağında, insan hakları ve özgürlükler çağında, antidemokratik yol ve yöntemlerle hazırlanmış bir anayasa ile Türkiye'nin yoluna devam etmesi neredeyse imkansızdır'' diyen Çiçek, ''Geçmişte de hep ifade ettim; bugün karşılaştığımız birçok gerginliğin, sıkıntının temelinde anayasal bir kısım sıkıntılar yatıyor. Bu önemlidir. Bu sürece katkı, arzu ettiğimiz bir şey. Her şey çerçevesini, içini nasıl dolduruyorsa Türkiye'nin bir Kürt meselesi, Türkiye'nin bir Güneydoğu, bir terör meselesi - herkesin baktığı nokta itibarıyla söylüyorum - böyle bir sorun var. Bu da bir an evvel üzerine tüm yönleriyle eğilmemiz gereken bir konu. Bunun anayasa ile bağlantısı da var. Terör meselesi, hepimizin yüreğini yakan bir meseledir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve toplum olarak önümüzdeki öncelikli meseledir'' ifadesini kullandı.