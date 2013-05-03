'Anayasa çalışmaları uzarsa siyasete güven yara alır'

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun bugün yapacağı toplantı öncesi açıklamalarda bulundu. Cemil Çiçek, yeni anayasa için yapılan çalışmaları olumlu bir şekilde sonlandırılması gerektiğini belirterek "Uzun süre gündemde tutamayız. Çünkü vatandaşın parlamentoya güveni ve siyaset kurumuna güveni büyük ölçüde yara alır. Güneş batmak üzere karanlığa kalmadan bu işe ne yapacaksak bir an evvel kararını vermemiz lazım" dedi.

'Vatandaş bizden esas itibariyle sonuç bekliyor'

Anayasa konusunda belli bir süredir çalıştıklarını ifade eden TBMM Başkanı Cemil Çiçek, "Vatandaş bizden esas itibariyle sonuç bekliyor.. Çünkü 30 yıldır tartıştığımız bir konu ve herkesin bu anayasanın bize dar geldiğini noktasında da ittifak ettiği bir konu. 30 yıldır tartışıp herkesin ittifak ettiği bir konuyu daha uzunca bir süre biz Türkiye'nin gündeminde tutamayız. 4 siyasi partimizin milletimize taahhütüdür. Bu dönem parlamentosu çalışmaya başladığında 4 siyasi parti büyük bir kararlılıkla 'Uzlaşma Komisyonu' diye ifade edilen komisyonumuzu görevlendirdi. 19 Ekim 2011 tarihinden itibaren bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmaların artık bir şekliyle olumlu şekilde sonuçlanması herkesin arzusudur. Çünkü biz 2012 yılını hedeflemiştik. Neden 2013 yılının belli bir tarihi değil çünkü 2013 yılından itibaren Türkiye seçim atmosferine giriyor. Seçim ortamında anayasa yapmanın zorluğunu hepimiz biliriz. 2012 yılının ikinci devresinde siyasi partilerimizin kongreleri oldu. Her partinin kongresi bu çalışmaları yeri geldi 15-20 gün aksattı. Dolaysıyla bir partinin siyasi faaliyeti bile bu çalışmaları 15-20 gün atlatırsa arka arkaya 3 defa seçim yapmak mecburiyeti olan ülkemizde tüm partileri ilgilendiren ve ülkenin tamamını ilgilendiren seçimler atmosferi içerisinde anayasa yapmanın zorluğunu daha baştan kabul ederek 2012 yılını hedefledik. 2012 yılına yetişmedi. Bunun neden olmadığını biliyoruz. İşi çok daha fazla geciktirme imkanı yok. Bir an evvel ne yapacaksak olumlu bir şekilde bunu sonlandırmamız veya çalışıyor gibi gözüküp işi daha uzun süre gündemde tutamayız. Çünkü vatandaşın parlamentoya güveni ve siyaset kurumuna güveni büyük ölçüde yara alır" dedi.

Meclis'te son dönemlerde üzücü bir kısım durumlar olduğunu belirten Çiçek, "Hiç birimizin tasvip etmediği bir kısım ifadeler uzunca bir zamandır kullanılır hale geldi. Arka arkaya yaşadıklarımız bu işi biraz daha öne çıkardı. Bu yönüyle yeri gelmişken ifade edeyim. Başbakan Erdoğan, dün bir mektup yazdı. Kendisine teşekkür ediyorum. Hassasiyet gösterdi. Bu hassasiyeti tüm partilerimizin ben dahil hepimizin göstermesi lazım. Çünkü Meclis hepimizin. Meclisler demokrasinin mabetleridir. Mabetlerde yakışıksız, kaba, kırıcı ve hakaret sözlerinin olmaması gerekiyor. Kimse yanlışların arkasında durmamalı. Hepimiz parlamentonun itibarı açısından Başbakan Erdoğan'ın gösterdiği hassasiyeti göstermemiz gerekir. İnşallah bu son olur. Bu tür olumsuzluklarla Meclis gündemde değil, Anayasayı yapmış bir Meclis olarak toplumun önüne çıkmayı tercih ederim. Doğrusunun da bu olduğunu düşünüyorum. Partilerimize ve komisyon üyelerine böylesini tarihi bir sorumluluk düşüyor. Bugün bunları bir defa daha değerlendirmiş olacağız. Sonucu ayrıca açıklarız zaten. Güneş batmak üzere karanlığa kalmadan bu işe ne yapacaksak bir an evvel kararını vermemiz lazım" diye konuştu.