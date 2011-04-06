-ÇİÇEK: AKLIMIZIN KÖŞESİNDEN GEÇMEDİ TBMM (A.A) - 06.04.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yeniden teşkili, reorganizasyonuyla ilgili bir düzenlemeyi, hükümete Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi veren kanunla yapma niyetlerinin olmadığını söyledi. Çiçek, hükümete Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisi veren tasarının ikinci maddesi üzerindeki soruları yanıtladı. Hükümete KHK çıkarma yetkisi veren tasarıların ''Meclisi by-pass etmek anlamına gelmediğini'' belirten Çiçek, ''Bu Meclisi kimse bundan sonra devre dışı bırakamaz. Geçmişte zaman zaman sıkıntılar oldu. En fazla da demokratik düzen bundan zarar gördü'' dedi. Eninde sonunda KHK da çıksa kararnamelerin Mecliste ele alınacağını belirten Çiçek, ''Bu Meclisin hukukunu korumak adına kim ne söylediğinde nasıl tavır aldığımız da ortadadır'' diye konuştu. ''Yeni ordu mu kuracaksınız?'' sorusu yöneltildiğini ifade eden Çiçek, şunları kaydetti: ''İnşallah bu ülke yeni bir ordu kurma ihtiyacını duymaz. Bizim ne ordu kurma fikrimiz var ne öyle düşüncemiz var ne özel bir uygulama ihtiyacımız var. Sınır Birlikleri ulusal programda olan husustur. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Bunu bu yetkiyle düzenleyeceğiz diye bir husus yok. Hiç aklımızdan geçmeyen bir konudur. TSK'nın yeniden teşkili, reorganizasyonuyla ilgili bir düzenlemeyi bu kanunla yapma niyetimiz de yok. Aklımızın köşesinden geçmedi. Yerel yönetimlerle ilgili bir düzenleme de bu kanun kapsamında yapılmayacak.''