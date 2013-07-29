Çiçek: Afrika'ya yönelik açılımların engellenmesi için terör örgütlerini kullandılar

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Somali'de Türk Büyükelçiliğine yapılan saldırıyla ilgili, "Bir kısmının ayağına bastığımız anlaşılıyor. Çünkü Türkiye'nin her geçen gün o bölgede etkinliği artıyor. İnsani projelerle oradaki insanların hayat standartlarını yükseltecek birçok çabayı, gayreti Türkiye değişik yol ve yöntemlerle orada göstermeye çalışıyor" dedi.

Çiçek, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri devam eden yaralı polisleri ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Somali Büyükelçiliğinde herkesin üzüldüğü menfur bir terör saldırısının meydana geldiğini söyledi.

"Orada bir güvenlik görevlimiz şehit oldu. 4 güvenlik görevlisi de tedavi için hükümetimiz tarafından bu hastaneye getirildi. Kendilerine geçmiş olsun demek için geldik" diye konuşan Çiçek, yaralıların durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Çiçek, Türkiye'nin Somali'de insani bir görev yaptığını belirterek, "Dost bir ülke olmanın, kardeş bir ülke olmanın gereğini yapıyor. Türkiye'nin o bölgedeki faaliyetlerinden, çabalarından rahatsız olan bir kısım güçlerin de olduğunu biliyoruz. Bunlar Türkiye’nin bu yöndeki çabalarına, Afrika’ya yönelik açılımlarına engel çıkarmak için malasef her zaman olduğu gibi yine bu defa da terör örgütlerini kullandılar" diye konuştu.

Terörün "insanlık belası" olduğunu vurgulayan Çiçek, çağın en büyük vebası olan teröre karşı hala uluslararası bir işbirliği olmadığını da dile getirdi. Çiçek, "Bir kısım uluslararası güçler, bu imkanı bir ülkenin aleyhinde rahatlıkla kullanabiliyorlar. Bunun en tipik örneklerindin bir tanesi de bu saldırıdır" ifadesini kullandı.

İslam dünyasında, ramazan ayında katliamlar, saldırılar olduğunu anlatan Çiçek, bu tip acıların, vahşetin yaşanmasının herkesin üzerinde uzun uzun düşünmesi gereken bir konu olduğunu ve gerekli derslerin çıkarılması gerektiğini söyledi.

Çiçek, İslam'da cahiliye döneminde bile yılın belli aylarında kan dökülmediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Aralarında kan davası olan kabileler bile o aylarda, haram aylar diye ifade edilen bu aylarda kan dökmezler, geçici de olsa bir sulh ve sükun olabilirdi. Ama maalesef aradan geçen bunca sene zarfında, bunca asra rağmen halen cahiliye devrininin anlayışına bile sahip olmayan bir kısım anlayışlar var. Bunlar kendi halkına silah kullanabiliyor, kendi insanlarını mübarek ramazan iftarında, namaz esnasında katledebiliyor ve bu tür terör saldırılarıyla Müslüman kanı akıtmakta bir beis görmüyor. Bu tip bir İslam anlayışını biz millet olarak ne geçmişte kabul ettik, ne de bugün kabul ettik. Bizim dinimiz barıştan, esenlikten yanadır. Allah'tan temenni ediyoruz ki bir an evvel dinimizin felsefesine, anlayışına uygun bir hayat, bir anlayış İslam dünyasına hakim olur."

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın şimdiye kadar böyle bir saldırı olmadığını söylediği hatırlatılarak, bunu nasıl yorumlanabileceğinin sorulması üzerine Çiçek, Türkiye'nin Afrika'da önemli çabalar gösterdiğini söyledi. Çiçek, "Bir kısmının ayağına bastığımız anlaşılıyor. Çünkü Türkiye'nin her geçen gün o bölgede etkinliği artıyor. İnsani projelerle oradaki insanların hayat standartlarını yükseltecek birçok çabayı, gayreti Türkiye değişik yol ve yöntemlerle orada göstermeye çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Gelişmelerden rahatsız unsurların her zaman terör örgütlerini kiraladığını, onlar üzerinden eylem yapmaya çalıştıklarını ifade eden Çiçek, Türkiye'nin bu nedenle böyle bir olayla karşılaştığını belirtti.

Çiçek, "Bunları lanetliyoruz. Bununla bir yere varmak mümkün değil. Türkiye insan olmanın, insani çabaların gereğini bugüne kadar hep yaptı. Bu, hem kültürümüzün gereğidir, hem de bizim devletimizin geleneğidir" diye konuştu.