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Politika

Çiçek: AB olsa da olur olmasa da

Cemil Çiçek, AB gibi geleceği şüpheli bir kurum için KKTC’nin hak ve menfaatlerinden fedakârlık yapmayacaklarını belirtti.

06 Mart 2011 02:00

T24 - Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, AB gibi geleceği şüpheli bir kurum için KKTC’nin hak ve menfaatlerinden fedakârlık yapmayacaklarını belirtti.

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği İle KKTC Dış Basın Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği “2011’de KKTC / Fırsatlar ve Tehditler” başlıklı çalıştay TÜRKSOY Genel Sekreterliğinde yapıldı. 

Çiçek, Kıbrıs konusunun Türkiye’deki tüm iktidarlar için milli ve partiler üstü bir mesele olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

“Terazinin bir kefesine AB üyeliğini, bir kefesine de KKTC’yi koysalar, biz bin defa KKTC’yi tercih ederiz. AB olsa da olur, olmasa da olur. Geleceği şüpheli bir kurum için KKTC’nin  menfaatlerinden fedakârlık yapmayız. AB sürecinde fiili bir tıkanma var. Ama biz bunun bedelini ödemeye hazırız.”

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