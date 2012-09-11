Çiçek 4 partinin verdiği sözleri hatırlattı; masadan kalkan bedelini de öder

BDP milletvekillerinin Şemdinli’de PKK ’lılarla ‘karşılaşma’ görüntüleri üzerine hükümetin “dokunulmazlığın kaldırılması”nı gündeme getirmesinden sonra BDP de yeni Anayasayı hazırlayan Uzlaşma Komisyonu’ndan çekilme restinde bulunmuştu. TBMM Başkanı Cemil Çiçek ise 4 partinin verdiği sözleri hatırlatarak, masadan kalkanın bedel ödeyeceğini söyledi. Çiçek, “Masadan kalkılırsa ciddi itibar kaybı olur. Buradan çekilen taahhütlerini yerine getirmemiş, sürekli şikâyet ettiğimiz mevcut anayasayı uzun süre yürürlükte tutmanın sorumluluğunu taşımış olur” dedi.

AK Parti ile BDP arasında artan gerilimin anayasa çalışmalarını olumsuz etkileyeceği konuşuluyor. Yeni Anayasa çalışmasını yapan TBMM Uzlaşma Komisyonu’nun başkanlığını da yürüten TBMM Başkanı Cemil Çiçek , Radikal ’e yaptığı açıklamada, komisyonun 4 partinin destek ve arzusuyla kurulduğunu, çalışma usul ve esaslarının birlikte belirlendiğini ve 19 Ekim’den bugüne bu esaslara bağlı çalıştığını hatırlatarak şunları söyledi: “Bu süre içerisinde 4 parti lideriyle, yetkilileriyle görüşüldü. Parti liderleri, anayasa çalışmasını önemsediklerini ve desteklediklerini ifade ettiler. Partiler adına yapılan açıklamada ‘masadan kalkan taraf olmayacağız’ denildi. Bu beyanlar halen geçerlidir. Bunun dışında bir şey var ise açıklansın, değerlendirmemizi ona göre yapalım.”

Siyasetin en önemli gündem maddesinin yeni anayasa yapımı olduğunu ve halkın yeni anayasa yapımına büyük destek verdiğini, bu desteğin azalmadan devam ettiğini söyleyen Çiçek, “Yeni anayasa bundan bir yıl önce toplumsal talepti. Bugün ise mecburiyet haline geldi” ifadelerini kullandı. Çiçek, Meclis çalışmalarının hedeflerin biraz gerisinde devam ettiğini, bunu telafi edecek şekilde çalışmaların süreceğini belirtti.