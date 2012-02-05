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Politika

Çiçek: "Yeni Anayasa hepimizin borcu" EDİRNE (A.A)

05 Şubat 2012 15:23

-Çiçek: "Yeni Anayasa hepimizin borcu" EDİRNE (A.A) - 05.02.2012 - Sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulan ''Anayasa Platformu'' tarafından Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nda düzenlenen ''Türkiye Konuşuyor Toplantısı''nın açılışında konuşan TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Yeni bir anayasa yapım sürecinin başladığını, 30 yılı aşan bir süreden beri yeni bir anayasa ihtiyacının vurgulandığını aktardı. Çiçek, şunları söyledi: "Yeni bir anayasa ihtiyacı sadece bir söylemin ötesinde, bir siyasi gerçeklik ve bir toplumsal gerçeklik olarak önümüzde duruyor..Bütün bu ve benzeri sebeplerden dolayı Haziran seçimlerine giderken, 2011'de yeni bir anayasa yapmayı partiler olarak toplumumuza vaat ettik, taahhüt ettik. Siyaset kurumu olarak hepimizin borcudur ve bu borcumuzu çok fazla ötelemeden, çok fazla geciktirmeden, çok fazla temerrüte maruz bırakmadan bu dönem özellikle de bu yıl içerisinde gerçekleştirmeliyiz diye düşünüyoruz." Çiçek, daha özgür, modern, çağdaş, hukukun tüm unsurlarıyla egemen olduğu modern bir Türkiye için yeni bir anayasaya ihtiyaç duyulduğunu belirterek, ''Mayıs başından itibaren de ortaya çıkacak görüşler doğrultusunda bir taslak anayasa metnini hazırlayacağız'' dedi.

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